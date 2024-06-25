電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）的溫蒂（Wendy Carlson）的鄰居買了一輛Rivian電動皮卡，沒想到今年2月因路面積雪陷在坑洞中動彈不得，向三間拖吊公司求援都被拒絕，最後在Rivian的幫助下車主才能和愛車團員。
太陽報（The Sun）報導，經營日光浴沙龍的溫蒂在山上有間小屋，她經常到小屋度假，2月時她的年輕鄰居買了一台要價10萬美元的Rivian R1T皮卡，然而溫蒂兩周前去小屋時，發現皮卡停在一個不尋常的地點。
溫蒂問了鄰居才知道皮卡從2月就困在那邊了，原來事發當天車主一早出門，因為地上有積雪，所以車主在地上灑了鹽，一小時後他回來時車道積了更多雪，變得又陡又髒，車主沒看到雪開了上去，結果失去牽引力，車子向後滑到一條又滑又窄的小路。
溫蒂說，小路的路況很差再加上大雪，車主和鄰居都無法把車開出來，當晚還下大雪，後來雪全部融化後，皮卡被移到更糟的地點，後輪陷入坑洞中；溫蒂將車子動彈不得的樣子放到TikTok，影片在網路爆紅，短短幾天就累積超過百萬次瀏覽。
溫蒂說，車主被三間拖吊公司婉拒救援。鳳凰城一間拖吊場的負責人波瓦（Dominick Bova）說，若車主簽署棄權聲明書，他就願意投入救援。
波瓦看過溫蒂的影片後，分析車主遭拖吊公司拒絕的幾個原因，其中最主要的原因是電動車帶來的責任，這是最大的問題，和燃油車相比，電動車若損壞責任很重，電動車的電池在車子正下方，體積很大，若損壞要更換，費用是電動車整台車價格的三分之一。
波瓦說，從拖車公司的角度來看，這樣的救援工作風險太大，特別是在法律上，拖吊後很可能被車主索賠，拖車公司可能要賠一顆電池或整台車的錢，沒有一間拖車公司願意為一台6萬至10萬美元的車負責。
波瓦說，要拖吊一台和電動車一樣重的車需要更重型的卡車和裝備，車主的保險也是原因之一，很多保險公司除非車輛被偷，否則沒有給付救援。
不過溫蒂說，因為她拍了TikTok公開車主的窘境，那個周末Rivian就派來一台配置特製絞盤的R1S把車拉出來，車子的狀況良好，車主終於可以和車子團圓。
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