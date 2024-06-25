電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

亞利桑納州的溫蒂將鄰居的電動皮卡陷入坑洞的樣子放到TikTok後影片爆紅。(翻攝Wendy Carlson TikTok@saywhatwendy)

亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）的溫蒂（Wendy Carlson）的鄰居買了一輛Rivian電動皮卡，沒想到今年2月因路面積雪陷在坑洞中動彈不得，向三間拖吊公司求援都被拒絕，最後在Rivian的幫助下車主才能和愛車團員。

@saywhatwendy Meanwhile somewhere in Arizona 🫣😵‍💫 It slid backwards down the icy hill in February, and landed in this ravine, and has been stuck there since then. Several tow companies have declined to tow it out due to liability. Batteries are for sure dead now. #riviantruck #rivian #arizona #mountains ♬ original sound - Barstool Sports

太陽報（The Sun）報導，經營日光浴沙龍的溫蒂在山上有間小屋，她經常到小屋度假，2月時她的年輕鄰居買了一台要價10萬美元的Rivian R1T皮卡，然而溫蒂兩周前去小屋時，發現皮卡停在一個不尋常的地點。

溫蒂問了鄰居才知道皮卡從2月就困在那邊了，原來事發當天車主一早出門，因為地上有積雪，所以車主在地上灑了鹽，一小時後他回來時車道積了更多雪，變得又陡又髒，車主沒看到雪開了上去，結果失去牽引力，車子向後滑到一條又滑又窄的小路。

溫蒂說，小路的路況很差再加上大雪，車主和鄰居都無法把車開出來，當晚還下大雪，後來雪全部融化後，皮卡被移到更糟的地點，後輪陷入坑洞中；溫蒂將車子動彈不得的樣子放到TikTok ，影片在網路爆紅，短短幾天就累積超過百萬次瀏覽。

溫蒂說，車主被三間拖吊公司婉拒救援。鳳凰城一間拖吊場的負責人波瓦（Dominick Bova）說，若車主簽署棄權聲明書，他就願意投入救援。

波瓦看過溫蒂的影片後，分析車主遭拖吊公司拒絕的幾個原因，其中最主要的原因是電動車 帶來的責任，這是最大的問題，和燃油車相比，電動車若損壞責任很重，電動車的電池在車子正下方，體積很大，若損壞要更換，費用是電動車整台車價格的三分之一。

波瓦說，從拖車公司的角度來看，這樣的救援工作風險太大，特別是在法律上，拖吊後很可能被車主索賠，拖車公司可能要賠一顆電池或整台車的錢，沒有一間拖車公司願意為一台6萬至10萬美元的車負責。

波瓦說，要拖吊一台和電動車一樣重的車需要更重型的卡車和裝備，車主的保險 也是原因之一，很多保險公司除非車輛被偷，否則沒有給付救援。

不過溫蒂說，因為她拍了TikTok公開車主的窘境，那個周末Rivian就派來一台配置特製絞盤的R1S把車拉出來，車子的狀況良好，車主終於可以和車子團圓。