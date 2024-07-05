北美買霜淇淋小費18%起跳 在地人喊話「no tip勇敢點」

網友抱怨只是買了一支霜淇淋，小費價格竟然就要18%起跳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

北美盛行小費文化，近年來小費漲幅也相當驚人，甚至連外帶餐食都得付小費，對當地居民而言已是一大經濟壓力。一名加拿大華人 網友抱怨，他只是買了一支霜淇淋，小費價格竟然就要18%起跳，有在地人喊話「點no tip就完事」，還說「大把白人也一樣不會給」。

網友梨梨粥在社群軟體小紅書上貼文表示，她近日在多倫多購買了一支霜淇淋，想不到只是一支花費五秒就可以製作完成的霜淇淋，小費選擇就要18%、20%、22%，讓她嚇得直呼「不是吧北美已經癲成這樣了嗎？我只是買了一杯五秒鐘就可以做好的Soft serve而已！朋友說紐約更誇張」。

有在地人留言「它上面寫50%也沒所謂，點no tip就完事兒。請大家不要no tip羞恥。眾所周知，沒有服務不配拿tip，大把白人也一樣不會給，所以用不著覺得丟臉」、「拒絕no tip羞恥」、「建議改成100%，200%，300%，讓我點no tip的時候還能感受到一絲喜悅」、「我通常點不給小費，我管他臉黑不黑呢？反正我吃完了」、「堂食給最多10%，其他一律不給小費」。

還有人說「直接no tips在第一頁就算是很厚道了，還有很多商家你要自己去按鍵翻頁找no tips，最後按了一圈沒找到，只能回來給10%」、「還有那種在超市付款，然後店員超大聲問你要不要donate 的」、「還有中餐館不給小費不讓走的呢，說你這還沒給小費呢」、去年在費城 開會，買咖啡 ，前面白人基本上都給20%，點No Tip感覺都不好意思」。