美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

女留學生分享出國後被顛覆認知。（取材自小紅書）

出國留學可以學到許多在國內學不到的知識，一名從中國赴美的女留學生 分享「出國被顛覆的三大認知」，包括人生並非只有一條軌跡、先觀世界才有世界觀、人生是場遊戲，玩的就是心態。有同是留學生的網友表示，到歐美留學後實現了20年前所有夢想。

網友「草莓不凍了（藤校上岸版）」在社群軟體小紅書 上發布一支影片，她分享出國被顛覆的三大認知，第一，人生並非只有一條軌跡，每個人有無限可能，她曾看過帶著小孩一起去上課的母親、課後邊聽邊考試的盲人同學、三十歲裸辭後入學就讀環境科學的工程師，她發現不給自己設限，才是重啟人生的關鍵。

第二，先觀世界才有世界觀，她赴美前，本以為會遇到槍擊、流浪漢、種族歧視 等，結果遇到一對善良的老夫妻擔任她的寄宿家庭，讓她在美國從未感受到孤獨，這才發現，人不應該因為刻板印象，而放慢自己出去感受世界的步伐。

第三，人生就是場遊戲，玩的就是心態，她的寄宿家庭的爺爺一共體驗過二十多種工作，後來才決定將警察作為終生職業。她回憶自己原本在國內學習種地，本來以為這輩子就這樣了，後來被藤校錄取，出國留學後才發現柳暗花明又一村，人生就是場體驗。

不少留學生網友認同並留言「是的，去過歐洲留學，再來美國留學，之後工作把握機會，現在基本上實現20年前全部夢想」、「多去觀世界，才有世界觀，這並不是一句對仗工整的句子，這句話對我，也是一點一點的經歷：新西蘭(紐西蘭)找不到路時讓我搭車的女士，找不到超市時一個從遠處跑過來的熱心的大哥，美國機場擺渡車非要學一兩句中文的司機，看我打槍非常low的翻白眼的遊客，嬉笑怒罵皆成文章」。

還有人留言「好優秀的女生啊，我在美國14年，最後又回到出發地，一切感覺是一場夢」、「寄宿家能在後院打靶也不是一般的牛，好些男人的夢想」、「世界各地還是好人多的，善待別人，好事就會找到你」、「你真的好棒呀，姐姐我要向你學習」。