他分享喬氏超市「4大雷品」 內行人曝美味吃法：你沒吃對

網友分享缺德舅(喬氏超市)雷品。（取材自小紅書）

喬氏超市(Trader Joe's)是一家總部在加利福尼亞州蒙羅維亞的連鎖雜貨店，被部分中國網友暱稱為缺德舅。一名在美網友分享「缺德舅(喬氏超市)避坑4雷品」，包括穀物餅乾、菌菇粉調味料、咖哩茄子預製菜、小西瓜，不過有網友分享「雷品變美食的做法」，留言「第一款餅乾，是真的太太好吃了，你是沒有吃對，放上果醬、乳酪或鴨肝，美味」。

網友Fion在社群軟體小紅書 上貼文分享「缺德舅避坑雷品」，第一為穀物餅乾，他表示，「費勁在某個拐角的貨架下面才找到」，結果吃一口就覺得口味非常奇怪，直接放棄，「如果吃這個低卡飽腹，我寧願餓著喝水」。

第二為菌菇粉調味料，雖然這個商品純天然，但味道不新鮮，不如加點醬油更好吃。第三為咖哩茄子預製菜，味道很酸很奇怪，咖哩味不夠飽和，他推薦愛吃咖哩的人買House foods的咖哩塊，比這個好吃非常多。第四為小西瓜，他笑稱，「打開直接想報警的程度，還是拍了半天響選出來的，純當蔬菜瓜吃掉了」。

其他人則留言「小西瓜很多時候都是坑，我買回來跟我家人說.這是櫻花系列淺粉紅西瓜」、「上週三在缺德舅買了一袋墨西哥玉米餅，回到家打開，聞到一股酸臭味到，最懊惱的是咬了一口嚥下肚子，最後還是果斷扔到垃圾桶裡，我的2.99美金啊」、「第一個我覺得就是有點乾，吃起來有點費勁」。

不過有人留言「種子餅裡面有各種超級食物非常健康，奇亞籽亞麻籽等，調節雌激素對女性阿姨特別好，健身就開始吃好多年了」、「第一款餅乾，是真的太太好吃了，你是沒有吃對，放上果醬、乳酪或鴨肝，美味」、「蘑菇粉我醃肉的時候用」、「穀物餅乾超級好吃我每次都囤超多」。