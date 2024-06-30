3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

三生肖將熬過大難，並遇到財神，好運擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

大難不死必有後福！中國媒體《搜狐》分析三生肖，將熬過大難，並遇到財神，好運擋不住，「天降搖錢樹」，生肖鼠、龍、雞幸運上榜。屬鼠的人一大筆橫財入命，大富特富不遠了；屬龍的人今年會犯太歲，但是能轉危為安，與送子觀音結緣，即將迎來添丁大喜，若是今年生寶寶，寶寶會非常健康聰明。

生肖鼠

屬鼠的人之前保壽官有兇星「暴敗」作亂，導致生活多所磨難，難以順心，不過他們將熬過大難，財帛宮得「文昌」吉星庇佑，將會遇財神撞大運，財運天降橫財遍地，運勢將全面開花，事業做得風生水起，財運都從小事開始，慢慢的就是一大筆橫財入命，大富特富不遠了。屬鼠的人貴人運勢進一步上升，好運不斷現身。

生肖龍

屬龍的人智商情商高，工作能力出彩，雖然今年會犯太歲，但是能轉危為安，壞事也變成好事，財神爺會格外眷顧他們，買賣做得紅紅火火，雙手接財忙不停，與送子觀音結緣，即將迎來添丁大喜，若選擇今年生子，寶寶會健康又聰明，非常有靈氣。

生肖雞

屬雞的人之前有喪門、災煞、浮沈三顆兇星入監察官，導致偏財不佳，身邊橫財少見，不過他們即將轉運，會有接二連三的好事發生，生活幸福美滿，事業大展宏圖，許多屬雞的人會選擇自主創業，創業過程中會遇到許多磨難，可吃的苦越多，將來的福氣就越大，中晚年花開富貴，家境殷實。