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手機滑一滑就昏睡了？ 經常「一心二用」代表你有這些特質

世界新聞網／輯
容易邊做事邊睡著的人，往往也是會一心二用的人。（取材自unsplash.com＠Vitaly Gariev）
容易邊做事邊睡著的人，往往也是會一心二用的人。（取材自unsplash.com＠Vitaly Gariev）

許多現代人都面臨到和睡眠有關的問題。有些人是上了床也失眠睡不好，有些人則反而會在做某件事，例如正在看電影或滑手機，卻不知不覺間陷入昏睡中。而會這樣無意識睡著的人，背後往往也代表著一些習慣。

根據日本媒體「All About」報導，這種容易「邊做什麼邊睡著」的人，往往也都有著一心二用的習慣。像是邊吃飯邊看電視，邊聽音樂邊唸書等等。雖然同時處理兩件事情，看似很有效率，但也對注意力和生活規律造成了破壞。

舉例來說，這樣的人在談戀愛時，雖然一時可能很有熱忱，行動相當積極，但因為注意力無法維持，所以熱度很快就冷卻下來，也可能養成常常遲到之類的不良習慣。

很多會邊做什麼事邊睡著的人，通常也是即使感到疲累了，卻還是想說再追一集影劇，或者再打一場遊戲的人，結果當然容易撐不下去自然閉眼。這一方面也反映了他們是很能沉浸在某件事物中的人，因此總是捨不得結束，非得撐到最後一刻為止。

相對地，沒有這種傾向的人，往往是能夠恪守原則，好比說告訴自己打完一場遊戲就去休息，並且確實達成的人。能夠規律生活當然是好事，不過這樣嚴以律己的人，通常也會嚴以律人。而容易一心二用、邊做什麼邊睡著的人，比較常是性格寬容，不計較他人過錯的性格。

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