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賺得多卻沒對象？專家分析高收入單身男「三大情場失利因素」

世界新聞網／輯
有些男性雖然經濟條件好，卻因為一些問題找不到對象。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kelly Sikkema）
有些男性雖然經濟條件好，卻因為一些問題找不到對象。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kelly Sikkema）

有些男性雖然事業有成，卻因情場不順而苦惱，總是不解自己條件那麼好，卻始終無法找到對象的原因。日本戀愛顧問山本早織，近來在日本媒體「日刊SPA！」撰文，並以她曾經晤談過的一位38歲，年薪900萬日圓（約相當於美金56511元）的男性「Yuuki」為例，分析這類男性情場失利的三大原因。

1.時間管理能力問題

個性認真的Yuuki，在第一次約會後，很快就排出下次相約的時間。看似雖然有效率，卻因為本身繁忙，結果下次見面還得等到一個月後，使得對方早已興趣缺缺，戀情當然也就告吹了。

2.缺乏主導力

Yuuki相當尊重女性，因此約會內容想怎麼做，都完全交給對方。然而當女方希望能由他主導時，Yuuki卻始終拿不定主意，於是就這麼被甩了。

3.無法誠實面對自我

在找對象時，往往沒辦法瞭解自己想要的是什麼，對於未來婚後的想像，也相當模糊，更無法好好用言語解釋給對象聽，自然難以被信任。

後來在山本的提點下，讓Yuuki不斷在找對象的同時，思考「想和什麼樣的人一起共度未來」，後來意外重逢一位10年前就結識的女性，總算成功告白，如今也結婚，當了兩個孩子的爸，解決感情上的一大煩惱。

日本

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