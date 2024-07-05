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家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

世界新聞網／輯
一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）
一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

毛小孩有分成許多品種，而每個品種自身又擁有著不同的特性。近來一位日本網友，因為發現自家狗狗有相當特別的能力，因此進行血統檢驗，出現驚人的結果。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位日本飼主飼養原本是流浪犬的混血犬「Pesu」，有次他發現Pesu疑似能夠聽人說話，並且做出回答般的反應，讓他決定透過DNA測試，詳細瞭解Pesu到底混了什麼品種。

經過6到8週左右，鑑定結果出爐。原來Pesu身上佔比最高的血統，是韓國原產的「珍島犬」，佔比高達28.2％。這種狗在日本其實相當罕見，因此讓飼主相當意外。其次則是秋田犬的15.8％，這點倒是頗符合Pesu穩重的個性。另外還有沙皮犬、波士頓㹴、鬆獅犬、傑克羅素㹴、柴犬、比熊犬、甲斐犬、美國史特富郡梗等許多血統。

Pesu有些血統讓飼主覺得合理，但也對某些血統感到不可思議。網友們也紛紛表示「感覺牠的腳像狼一樣長，相當有力的樣子」、「對Pesu的血統感到很驚訝，雖然有帶少部分的柴犬，但竟然沒有德國牧羊犬和哈士奇」、「採樣的過程辛苦了」、「真是特殊的品種」、「好幾個品種都沒看過」。

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