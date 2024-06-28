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太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

編譯潘勛／即時報導
晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）
晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

太陽報(The Sun)報導，旅遊作家艾蜜莉‧卡皮耶洛(Emily Cappiello)是最後一批登上由多倫多飛紐約班機的乘客之一，她來到自己座位，發現座位上方的行李櫃已無空間，於是她找了個離自己最近的空位，把行李放進去後便返回座位。

但另名旅客抱怨了，說艾蜜莉使用到他的頭頂部空間。因此空服員只好把該名旅客的手提行李放到她自己私人空間，而解決這件事。

空服員安對放置機上行李提供一些見解。她說，「若我今天是乘客，我會找我座位前方的空間，這樣在離機時最方便。機上只有單條走道，離機時大家是往前走，順路拿走包包，要比回頭拿容易得多。」

但是安表示，自己身分轉變成空服員時，會建議旅客找個最接近自己座位的地點，如此旅客們可以由座位看到自己的財物，至於地點是在前還是在後，依場合而異。

空少赫伯表示，機組人員會讓頭等艙及VIP座位區的人優先，如此他們可以最早把東西擺好，「假如你登機得晚，我無法保證你會有空間，機組人員只能試著保留空間。」

另位空少吉姆說，商務艙的人都為自己的空間付費，要什麼等級就付什麼價錢，「以我來說，假如經濟艙裡沒空間了，我只好到處找地方塞。機組人員要做的，便是避免乘客發生衝突。」

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