Nvidia股價下殺的五個原因和一個反彈跡象

輝達股價陷入修正，不能單用「獲利了結」一言蔽之。(路透)

輝達（Nvidia）周一加速下跌，短短三天跌了13%，投資 人對於美股今年以來屢創新高所帶來的樂觀心理也不免開始鬆動。因此，不能光用「獲利了結」一言蔽之，確有必要加以檢視，究竟是為什麼引發這波頹勢，檢視過後，也或許有助於對Nvidia股票展望提供啟示。

以下是彭博整理導致Nvidia市值蒸發43,00億美元的五個因素：

1. 三巫日。選擇權到期顯然在引發Nvidia頹勢中起了主要作用，Nvidia今年迄今驚人漲勢，導致龐大Nvidia個股選擇權的未平倉量。

2. 比蘋果微軟 更美？Nvidia市值以驚人之速一度超越蘋果和微軟，成為全球最有價值的公司，可能引發了重新評價。比起Nvidia，另兩家科技巨人已有穩定且廣泛的事業。因此，從市值來看，投資人憂心Nvidia今年漲勢過度集中，最終化為行動。

3. 公司內部人賣股。除黃仁勳 之外，Nvidia高層也有人在賣股票。公司內部人今年已出售價值超過7億美元的股票，黃仁勳和財務長柯蕾絲（Colette Kress）上周又各自賣了一些。賣掉的股票規模不大，但可能引發一些交易者跟進。

4. 技術性超買。Nvidia在14天相對強度指數(RSI)連續一個月超過70，比在3月上次修正前的時間還長，不過2月下跌之前，Nvidia在超買區域停留的時間更長。

5. 軋多。一旦拋售開始，融資做多的散戶以為「穩賺不賠」的押注隨之潰散。

不過，對於投資人來說，好消息是，上述原因看來都不是對Nvidia和大盤轉為悲觀的基本面因素。儘管Nvidia集漲勢於一身的疑慮仍在，但對AI革命會繼續、Nvidia將因此大幅受益的調性不變。就像Nvidia之前的頓挫一樣，這次也可能吸引新的買家進場。