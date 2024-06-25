拉斯維加斯天空有不明飛行物體飛過 國家氣象局解密

拉斯維加斯許多居民在23日傍晚在天空目擊有不明飛行物體飛過天空，尾跡是蝌蚪狀的煙；國家氣象局解釋那是獵鷹9號運載火箭。(翻攝國家氣象局 X平台)

拉斯維加斯23日夜晚的天空突然出現一個飛行物體，飛行時後面還噴射出蝌蚪狀的煙，引發當地居民好奇，紛紛猜測該飛行物體是什麼；國家氣象局事後公布答案，原來是獵鷹9號運載火箭（SpaceX Falcon 9 rocket）。

Did anyone else see the rocket launch at Vandenberg Space Force Base?



Here was the view from our office! pic.twitter.com/EPWazmyOnr — NWS Las Vegas (@NWSVegas) 2024年6月24日

合眾國際社（UPI）報導，內華達州南部23日傍晚有大量民眾通報目擊天空有不明飛行物體飛過，凝結尾跡是奇特的蝌蚪狀煙霧。

一名當地民眾接受媒體訪問時表示，他看到有不明飛行物體飛過夜空，立刻用手機拍了下來，在旁邊社區游泳的兒子也看到天空有不明光線。

國家氣象局在拉斯維加斯辦公室的官員在社群媒體X平台解答，表示那是從加州 范登堡太空 軍基地發射，搭載星鏈衛星（Starlink satellites）到太空軌道的獵鷹9號運載火箭。

有網友表示，從國家氣象局的影片中可以看到在火箭飛行時，有另一個物體從同樣方向飛出，中途向右轉，好像在和火箭互動。國家氣象局在另一則推文中表示，那是從哈里瑞德國際機場起飛的飛機，中途轉向北方飛行。

這次共有20顆衛星搭載獵鷹9號運載火箭到軌道中，飛行過程中蒙大拿州的馬爾他（Malta）也有居民目擊火箭在空中發出的亮光，以為是幽浮。

專家解釋，星鏈衛星發射後，火箭的廢氣會在太空中產生暫時的雲，這種雲通常在發射後不久就可看見，並且可以被陽光照亮，所以地面上的人們會目擊。