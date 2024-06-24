住墨全包式酒店一個月還比較省錢？ 西雅圖男子實測

西雅圖男子基南到墨西哥的全包式酒店生活27天，比較所有開銷和他住在西雅圖一個月的支出。(翻攝 Ben Keenan TikTok @ivebentraveling )

西雅圖 男子基南（Ben Keenan）受夠飆漲的房租和生活費，決定搬到位於墨西哥 的全包式酒店生活一個月，實際測試是否較節省生活開銷，結果在酒店多花8百美元，基南說雖然帳面上多花錢，但是否較貴見仁見智。

每日郵報（Daily Mail）報導，基南為了測試住全包酒店是否較便宜，搬到位於墨西哥東南部普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）的Ocean Riviera Paradise全包式酒店生活27天，並在TikTok上紀錄自己每天的活動及估計該活動需要的費用，和自己的西雅圖的生活費比較。

基南在酒店的開銷包括住宿、食物、飲料、活動和例如健身房會員等的娛樂支出，他最後算出在西雅圖一個月的消費約4千1百美元，包括房租2千3百美元、2百美元的生活帳單及270美元的車貸。

基南在酒店的住宿總消費為4千9百美元，包括到墨西哥的來回機票。

基南說，若單純看數字，酒店要多花8百美元，但還有一些地方可以省錢，例如他在時間靠近時才訂酒店，若早點預定可以省下4百美元。

基南說，他做這件事是想告訴大家生活可以保有彈性，隨著預定的地方不同，價格也會不同，雖然住酒店對他來說沒有比較便宜，但對其他人就不一定了。

美國的通膨率在5月時略微下降至3.3%，但仍對家庭支出產生影響，根據Zillow網站統計的數據，美國租金 的中位數目前為2129美元，比一年前少了6美元。