我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

副卿：歡迎中國學生來美讀文科、理工人才來源應是印度

住墨全包式酒店一個月還比較省錢？ 西雅圖男子實測

世界新聞網／輯
西雅圖男子基南到墨西哥的全包式酒店生活27天，比較所有開銷和他住在西雅圖一個月的支出。(翻攝 Ben Keenan TikTok @ivebentraveling )
西雅圖男子基南到墨西哥的全包式酒店生活27天，比較所有開銷和他住在西雅圖一個月的支出。(翻攝 Ben Keenan TikTok @ivebentraveling )

西雅圖男子基南（Ben Keenan）受夠飆漲的房租和生活費，決定搬到位於墨西哥的全包式酒店生活一個月，實際測試是否較節省生活開銷，結果在酒店多花8百美元，基南說雖然帳面上多花錢，但是否較貴見仁見智。

@ivebentraveling

Replying to @BeggingForBigMoons 🌙🌊✨💙 Days 23 & 24 of finding out if it’s cheaper to live in Seattle or at an all-inclusive resort #travel #seattle #resort #allinclusive

♬ original sound - Ben Keenan

每日郵報（Daily Mail）報導，基南為了測試住全包酒店是否較便宜，搬到位於墨西哥東南部普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）的Ocean Riviera Paradise全包式酒店生活27天，並在TikTok上紀錄自己每天的活動及估計該活動需要的費用，和自己的西雅圖的生活費比較。

基南在酒店的開銷包括住宿、食物、飲料、活動和例如健身房會員等的娛樂支出，他最後算出在西雅圖一個月的消費約4千1百美元，包括房租2千3百美元、2百美元的生活帳單及270美元的車貸。

基南在酒店的住宿總消費為4千9百美元，包括到墨西哥的來回機票。

基南說，若單純看數字，酒店要多花8百美元，但還有一些地方可以省錢，例如他在時間靠近時才訂酒店，若早點預定可以省下4百美元。

基南說，他做這件事是想告訴大家生活可以保有彈性，隨著預定的地方不同，價格也會不同，雖然住酒店對他來說沒有比較便宜，但對其他人就不一定了。

美國的通膨率在5月時略微下降至3.3%，但仍對家庭支出產生影響，根據Zillow網站統計的數據，美國租金的中位數目前為2129美元，比一年前少了6美元。

墨西哥 西雅圖 租金

上一則

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

延伸閱讀

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品
全美城市治理評比 愛達荷州楠帕市2原因奪冠

全美城市治理評比 愛達荷州楠帕市2原因奪冠
俄勒岡州情侶赴英旅遊揭10個文化差異點 第一名「美國做得太爛」

俄勒岡州情侶赴英旅遊揭10個文化差異點 第一名「美國做得太爛」
大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

熱門新聞

通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
四生肖下半年財運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

2024-06-17 20:50
中國網友在台灣吃到超大蓮霧和各式美食。（取材自小紅書）

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

2024-06-17 19:40

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億