我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維基解密案塵埃落定 阿桑吉認罪將被遣返澳洲

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

世界新聞網／輯
TikTok網友Joseph教大家用一招檢查加油機上的刷卡機有沒有被安裝盜刷裝置。(翻攝Joseph TikTok @flm_flight)
TikTok網友Joseph教大家用一招檢查加油機上的刷卡機有沒有被安裝盜刷裝置。(翻攝Joseph TikTok @flm_flight)

加油站加油機上的刷卡裝置被安裝盜刷裝置的新聞時有所聞，一名名為約瑟夫（Joseph）的男子拍影片教大家一個小技巧，不用五秒就能分辨是否被裝盜刷裝置。

@flm_flight

Not finna get me on bro #fypp #viral #relatable

♬ original sound - FLM FLIGHT

每日郵報（Daily Mail）報導，約瑟夫在TikTok以五秒的影片分享找盜刷裝置的方法，表示自己用這招卡片從未被盜刷；影片在網路流傳，目前已累積超過74萬次點閱。

影片中約瑟夫用手指拉刷卡機的前端和後端；影片中的刷卡機很牢固，沒有輕易被拉動。根據Marine Credit Union，若刷卡機鬆鬆的或是可以輕易拉動，就可能遭安裝盜刷裝置。

報導指出，使用信用卡比簽帳金融卡好，因為歹徒可能透過簽帳金融卡將被害人戶頭盜領一空。FICO指出，2021至2022年，簽帳金融卡遭盜刷的案件數增加368%，超過16萬1千張卡被盜刷。

報導指出，盜刷裝置可以裝在任何刷卡機上，除了加油機，也可能裝在自動櫃員機、信用卡機或停車收費碼表上，不法分子利用裝置在讀卡機上刷卡取得卡片號碼及有效日期，由於裝置尺寸不大，很多人不會注意到它的存在，甚至可能面臨身分被盜的風險。

加油機是歹徒喜歡安裝盜刷裝置的地點，因為加油站員工不常靠近機器，盜刷裝置可以安裝數日或數周不被發現，歹徒就能下載所有卡片資訊盜刷或提領戶頭。

一位網友在約瑟夫的影片下留言，指自己每次去加油都會用這招，發現盜刷裝置兩次；另一人說他在家附近時每次都用同一台加油機，也每次都會用這招檢查。

信用卡 加油站 TikTok

上一則

3星座分手後不能當朋友 金牛最倔「不可能再見」、他們分的最利索

延伸閱讀

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵
大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」
地板黏可以馬上走人了 主廚列舉九種跡象「餐廳一定很髒」

地板黏可以馬上走人了 主廚列舉九種跡象「餐廳一定很髒」
南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

熱門新聞

通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
四生肖下半年財運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

2024-06-17 20:50
中國網友在台灣吃到超大蓮霧和各式美食。（取材自小紅書）

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

2024-06-17 19:40

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金