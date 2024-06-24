加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

TikTok網友Joseph教大家用一招檢查加油機上的刷卡機有沒有被安裝盜刷裝置。(翻攝Joseph TikTok @flm_flight)

加油站 加油機上的刷卡裝置被安裝盜刷裝置的新聞時有所聞，一名名為約瑟夫（Joseph）的男子拍影片教大家一個小技巧，不用五秒就能分辨是否被裝盜刷裝置。

每日郵報（Daily Mail）報導，約瑟夫在TikTok 以五秒的影片分享找盜刷裝置的方法，表示自己用這招卡片從未被盜刷；影片在網路流傳，目前已累積超過74萬次點閱。

影片中約瑟夫用手指拉刷卡機的前端和後端；影片中的刷卡機很牢固，沒有輕易被拉動。根據Marine Credit Union，若刷卡機鬆鬆的或是可以輕易拉動，就可能遭安裝盜刷裝置。

報導指出，使用信用卡 比簽帳金融卡好，因為歹徒可能透過簽帳金融卡將被害人戶頭盜領一空。FICO指出，2021至2022年，簽帳金融卡遭盜刷的案件數增加368%，超過16萬1千張卡被盜刷。

報導指出，盜刷裝置可以裝在任何刷卡機上，除了加油機，也可能裝在自動櫃員機、信用卡機或停車收費碼表上，不法分子利用裝置在讀卡機上刷卡取得卡片號碼及有效日期，由於裝置尺寸不大，很多人不會注意到它的存在，甚至可能面臨身分被盜的風險。

加油機是歹徒喜歡安裝盜刷裝置的地點，因為加油站員工不常靠近機器，盜刷裝置可以安裝數日或數周不被發現，歹徒就能下載所有卡片資訊盜刷或提領戶頭。

一位網友在約瑟夫的影片下留言，指自己每次去加油都會用這招，發現盜刷裝置兩次；另一人說他在家附近時每次都用同一台加油機，也每次都會用這招檢查。