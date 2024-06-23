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71歲美魔女角逐「德州小姐」 創最年長佳麗紀錄

編譯尤寶琪／即時報導
71歲的瑪麗莎．泰喬(Marissa Teijo)與其他參賽佳麗上周末來到休士頓，參加德州小姐選美比賽。(Marissa Teijo臉書)
71歲的瑪麗莎．泰喬(Marissa Teijo)與其他參賽佳麗上周末來到休士頓，參加德州小姐選美比賽。(Marissa Teijo臉書)

德州小姐(Miss Texas)選美比賽首度出現一位71歲的佳麗，成為德州小姐選美有史以來年齡最大的參賽者。

71歲的瑪麗莎·泰喬(Marissa Teijo)與其他參賽者上周末來到休士頓(Houston)參加比賽；獲勝者將代表德州參加美國小姐(Miss USA)選美。

環球小姐組織(Miss Universe Organization)在近期為了要展現包容向而改變了規則，取消對18歲以上參賽者的年齡限制，並允許已婚、離婚或懷孕的女性報名參賽。

德州小姐選美比賽將於28日在休士頓波斯特橡樹旅館希爾頓旅館(Hilton Houston Post Oak Hotel)，拉開為期兩天的賽事。

環球小姐組織自2023年美國小姐冠軍沃特(Noelia Voigt)在5月6日宣布請辭後，就陷入爭議。

24歲的沃特在2023年11月贏得第72屆美國小姐后冠後，於5月6日宣布辭去環球小節，她在自己Instagram上的聲明表示，辭去環球小節頭銜是為了專注於自己的心理健康；根據國家廣播公司新聞網(NBC News)所取得的沃特辭職信副本，沃特在信中指責選美執行長負責人羅斯(Laylah Rose)造成「有毒」的工作環境且未能解決性騷擾事件。

羅斯隨後發表聲明指出，她很嚴肅的對待這些指控，並強調「她的首要任務，是確保所有與美國小姐有關的人的福祉」。

而沃特宣布放棄環球小姐頭銜兩天後，17歲的美國妙齡小姐(Miss Teen USA)斯里瓦斯塔瓦也宣布辭職，而美國小姐選美組織社群媒體總監蜜雪兒(Claudia Michelle)也在3日宣布請辭。

亞軍夏威夷小姐甘凱維奇(Savannah Gankiewicz)隨後遞補沃特成為2023年環球小姐，直到新任環球小姐於8月出爐後交接；而2023年妙齡小姐亞軍史蒂芬妮史基納(Stephanie Skinner)，則是在斯里瓦斯塔瓦宣布辭職後，公開婉拒接任妙齡小姐頭銜。

德州 休士頓 性騷擾

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