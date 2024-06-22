我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

JAL青森飛大阪疑似引擎起火 緊急迫降 機上約50人皆無礙

裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑

最棒「驢」生？寵物驢嚇逃失蹤5年 飼主見牠新家人驚呆：太神奇了

編譯周辰陽／即時報導
加州奧本一對夫婦飼養的驢子5年前逃脫，一位登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是他們的寵物。資料照片。圖文無關。（路透 / alamy）
加州奧本一對夫婦飼養的驢子5年前逃脫，一位登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是他們的寵物。資料照片。圖文無關。（路透 / alamy）

加州奧本（Auburn, CA）一對夫婦飼養的寵物驢「迪索」（Diesel）5年前逃脫，但一位登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是迪索，並且一直「過著最好的生活」。

BBC報導，這對夫婦是泰芮與戴夫．德魯里（Terrie & Dave Drewry）。迪索2019年跟著戴夫在加州清水湖（Clear Lake）附近徒步旅行時，受到驚嚇後跑了，志工進行了好幾個星期的搜尋，但毫無結果，最後一次目擊到迪索則是幾個月後的一張野外監視器照片。

泰芮告訴美國CBS新聞，「我們最終有點放棄了，只是不曉得他的蹤跡」。

直到今年6月初，登山客芬奈爾（Max Fennell ）看到了麋鹿群，形容跟牠們在一起的那頭驢子「快樂又健康」，並將自己錄下的影像上傳到IG。泰芮則告訴記者，「太神奇了，就好像，我的天哪。我們終於看到他了，終於知道他沒事，他正過著自己最好的生活，快樂、健康，就是鬆了口氣」。

芬奈爾看到麋鹿群的地點距離迪索一開始失蹤之處只有幾英里，而且當地是一個沒有野驢的區域。泰芮說，「兩種完全不同的動物，但是他們學會了相處，成為彼此的家人」。

自迪索失蹤後，泰芮與戴夫已經收養了新的驢子，沒打算設法抓回迪索。夫婦倆對迪索的平安感到如釋重負，已決定讓牠作為一頭「野驢子」（wild burro），跟著新的家庭自由流浪。泰芮告訴記者，迪索大約8歲，而驢子可以活上長達40年，「要抓住他幾乎不可能，他現在真的是一頭野驢子，就在外面做著養來要做的事情」

加州 寵物

上一則

孩子容易分心、動不停 專家14策略助找回小朋友注意力

延伸閱讀

裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑

裴洛西夫婿家中遇襲案…施暴者另遭加州法院定罪 最高可判無期徒刑
獸醫護理成本上升 加州10萬隻寵物將失去保險

獸醫護理成本上升 加州10萬隻寵物將失去保險
紐森調停勞資雙方 修改勞工法避免11月公投

紐森調停勞資雙方 修改勞工法避免11月公投
灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

熱門新聞

網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
四生肖近期家和萬事興。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

2024-06-15 23:25
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
家中有養貓的人，要注意某些適用於人類的用品或香氛，對貓咪是有害的。(取材自unsplash.com/@michaelsum1228)

貓奴注意 獸醫提醒家中常見物 恐讓貓中毒

2024-06-15 23:45

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種