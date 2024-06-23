南韓「文青老太太」穿搭精緻 網一聽真實年齡難以置信

南韓老奶奶穿搭文青。（取材自小紅書）

南韓人很講究穿著打扮，無論是男女老少，都很在意自身的穿搭。有專職代購的網友近日到南韓採購，發現一名南韓服飾店主打扮得相當時髦，她好奇「目測這位精緻的韓國奶奶有幾歲？」有人直言，「精緻的老人有個特點，行動慢悠悠但是有力量，儀態舒展表情恬淡」。原PO也透露這名奶奶已高齡75歲以上，大批網友都驚訝直呼「看不出來！」

網友水銀穿搭在社群軟體小紅書 上貼出一段影片，影片中有一名韓國奶奶，她的穿著打扮相當文青，大地色長袖薄紗搭配黑色背心及黑色寬褲，腳上則是黑色涼拖鞋，耳朵上則有珍珠耳環，原PO問「目測這位精緻的韓國奶奶有幾歲？」

其他人則留言「好年輕啊」、「老太太穿的真舒服好看」、「精緻的老人有個特點，行動慢悠悠但是有力量，儀態舒展表情恬淡」、「氣質奶奶」、「精緻老人都是井井有條，思路清晰，不急不躁」、「很優雅時尚」。

有網友猜測「70歲以上」，原PO則解答「75歲以上」，許多人都驚訝留言「看不出來」、「也太顯年輕了！」甚至有網友看上老奶奶身上的衣物，頻頻詢問「老奶奶身上背心有賣嗎？」、「背心能代購嗎？」可見老奶奶的穿搭相當受年輕人喜愛。