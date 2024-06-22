檢疫犬被踢嚇壞「委屈躲懷裡」 網怒：襲警加妨礙公務

檢疫犬一臉委屈。（取材自微博）

檢疫犬負責檢查入境旅客的行李，避免旅客攜帶違法貨品或郵包入境。中國一隻檢疫犬被不配合檢查的乘客踢了一腳後，一臉委屈地躲進工作人員懷裡，驚恐的眼神令人心疼，網友怒指「這是襲警跟妨礙公務！」

部落客「歲歲禧丶」在微博 發布一支影片，影片中可見一隻黑色的檢疫犬，狗狗在工作期間，被不願意配合檢查的乘客踢了一腳，狗狗只好委屈的躲進工作人員懷裡，狗狗睜大雙眼看起來相當無辜，很明顯被不明理的行動嚇壞了。工作人員不斷安撫狗狗「沒事！沒事」，一旁也有人替狗狗摸頭，狗狗情緒才逐漸緩和。

其他人則留言「狗狗只想做好自己的工作，就算你不喜歡狗狗也請不要傷害狗狗」、「真可惡啊！應該嚴懲」、「不嚴懲這些人，就是在侮辱守規則的人」、「工作犬都有專人負責，服從性很強的，都是牽繩拉著的，怎麼會嚇到被檢查人員？」、「人一般嚇到都會跑遠遠的，我猜是不想安檢，想挑軟柿子捏吧」、「人不如狗，檢疫犬就不配被尊重嗎？狗狗是人類最好的朋友和最忠誠的夥伴」、「他是不是心虛，肯定平時帶的違禁品不少」。

還有人質疑乘客舉動違法，紛紛留言「這算是襲警了吧！抓起來」、「這算是襲警還是妨礙公務」、「這是愛不愛的問題嗎？妨礙公務！」