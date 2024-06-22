旗斷落地壞兆頭？軍隊中有些事 由不得你不信

過去陸軍步兵5天250公里行軍訓練，全副武裝每50分鐘要走5公里，沒經過訓練會難以負荷。(聯合報系資料照片)

中華民國 國軍部隊長期以來就傳說，軍旗斷了，該部隊就會有不好的事會發生，對某些人來說，這卻不是傳說，而是真實發生。民國85年，當時還是226師的虎嘯部隊步1營下基地，配屬的砲兵連在閱兵時就發生斷旗事件，連旗應聲落地，該連一名弟兄就在深夜行軍時，遭民車撞擊，最後送醫不治。

當年陸軍步兵下基地時其中重要的一環就是行軍訓練，5天250公里的行軍過程中，要演練遇敵伏擊、進入宿營地、攻擊、防禦等多個科目，而且要經過一周接一周反覆練習後，才會進入正式營戰術行軍測驗；因此，全營軍士官兵幾乎都練就了一身好腳力，全副武裝每50分鐘要走5公里。

但配屬步兵營的砲兵連，由於都是依靠車輛機動，沒有行軍訓練，且更是到戰術行軍測驗前才配屬進入基地，腳力當然無法跟步兵相比。不過，由於砲兵連必須派出3名前進觀測官分別到3個步兵連，因此對這3位前官來說，如何跟上步兵連的速度，就是一大挑戰，悲劇也就因此而產生。

事發當天一早，虎嘯部隊部1營依規定舉行閱兵儀式，但沒想到大閱官在教閱到砲兵連時，砲兵連長「敬禮」口令一下，倒旗敬禮的砲兵連連旗應聲折斷落地，由於斷旗落地是軍中大祭，因此該砲兵連在閱兵儀式結束後全連立刻祭旗，期盼不要發生不好的事。

雖然發生斷旗意外，但戰術行軍測驗仍必須照表進行。經過了幾個小時的行軍，部隊已經略顯疲態，更別說配屬到行軍序列殿後步2連，那名以兵代官的前官，早就被拋在老遠，完全跟不上部隊，但大部隊不能停留等待，仍必須依照計畫向前行。

那是一個下著大雨的深夜，能見度極差，當部隊行經新竹六家附近道路時，突然有一台轎車搖下窗對著步2連大喊，「你們的阿兵哥被撞了」。步2連輔導長聞聲心一驚，以為是自己連上弟兄，立刻用無線電請求尖兵排的機車支援，載他沿著行軍路線原路尋找。

沒多久，輔導長接獲通知，該名遭撞的弟兄已經被送往新竹空軍醫院。輔導長立即趕往醫院，這才得知，被撞的是配屬來代替前官的士兵，由於實在跟不上部隊，一人獨行，當天又視線不良，在昏暗的道路上才遭車撞，送醫急救後仍宣告不治。

該輔導長說，軍隊是有傳統的組織，有些深信的事，也許外界從科學的角度看來迷信，但誰都不希望有不幸的事發生；因此，在他親身經歷斷旗件事後，有些事，他寧可信其有，絕不鐵齒。