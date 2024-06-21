如何擁有幸福養老生活？ 日企大老闆告誡一重點

想要過上心滿意足的養老生活，光是有錢還不夠。（取材自unsplash.com＠Bruno Martins）

隨著人口高齡化，銀髮族如何能在晚年，過著理想中的快樂人生，也成為一個重要的課題。前伊藤忠商事的社長丹羽宇一郎，近來就在日本 媒體「現代新書」分享，指出想要在老年過得好，「光有錢是不夠的」。

丹羽指出，像他這樣的80多歲老人，交談時最關心的，「在沒有他人的幫助下，自己應該如何獨自生活」。根據統計，日本80歲以上的人口，已經來到1259萬人，超過日本總人口的10％。未來全國65歲以上的老年人口，更可能突破三成以上。

而丹羽發現，很多人在年老了之後，覺得自己「無所事事」、「雖然想做什麼，卻不知道該從和下手」。也可能因為年紀到了，認為自己做什麼都不行，頂多偶爾打打高爾夫球之類的消遣，但依然無法填補內心的空虛。這是因為他們失去了活著的目的，因此缺乏「活著的感覺」。

丹羽分析，雖然有錢總比沒錢好，但有錢不代表一定能夠快樂。特別要是積蓄花不完，沒有了壓力，往往也容易失去找尋挑戰的動力，即使每天吃香喝辣，還是覺得不滿足。想要過得幸福，就得有健康和精神安定的生活，因此必須加以思考，找出幸福的本質。