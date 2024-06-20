四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

有些人性格特別好賭，每當賭贏了就想趁勝追擊，賭輸了更想拚一把回本，身陷其中難以自拔。日本網站「占TV」近來就分析四血型 的人，排行哪些血型有賭博成癮的狀況。

第4名 AB型

AB型的人本身就不容易熱衷於某件事物，且擁有極端理性的思考，因此就算周邊的人都是賭徒，心裡也會想著「那到底有什麼好玩的」。他們認為賭博中獎機率實在太低，不願意花太多成本投入其中，就算偶爾用零頭買買彩券，也會客觀認為「反正也不會中獎」。

第3名 O型

O型的人講究氣派，因此在有機會時，可能會有想要一擲千金，拚大賺一筆的想法。不過個性也相當現實的他們，當發覺要贏錢不容易時，就會覺得這麼做實在很浪費。且看著收支變成負數，他們更會感到相當不高興，決定再也不去碰賭。

第2名 A型

個性慎重的A型，平常是不會特別去賭。不過萬一出手了，他們就會深入其中。儘管以機率來講，各種賭博都容易賠本，偏偏A型在賠錢之後，卻老想著要把失去的要回來，結果就是在不知不覺中沉迷，儘管不太會一口氣砸大錢，但累積起來還是會相當驚人。

第1名 B型

B型個性好賭，原因卻不是為了賺大錢，而是享受在賭博的樂趣之中，好奇心旺盛的B型不只容易沉迷，還因為個性比較樂觀，即使已經輸了一屁股，還是覺得「下一把就能贏」。而要是真的運氣好贏了，更是容易得意忘形，選擇加碼繼續拼。