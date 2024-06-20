想買二手車 維修技師推薦這六款便宜實惠

汽車維修技師David Long在自己的YouTube頻道分享六款值得買二手的車款。(翻攝 David Long YouTube頻道)

有些人的第一台車會選擇買二手車 ，但選錯了不但可能發生危險，還會傾家蕩產。有「汽車魔法師」之稱的維修技師大衛（David Long）分享六款值得買的車款，最低6千美元就能入手，還有他絕對不會考慮的車款。

每日郵報（Daily Mail）報導，大衛經營的YouTube頻道Car Wizard有104萬位訂閱者，他日前拍影片分享價格親民性能又好，值得買二手的車款。

第一是2006年至2012年的豐田 （Toyota）Camry，大衛說這是他的推薦首選，因為極為可靠，他女兒就是開2008的Camry，「即使出問題，任何大小規模的維修廠都能解決」；根據二手車網站Cars.com，二手Camry價格約在8千到1萬2千美元。

第二是2005年至2012年的林肯（Lincoln）Town Car。大衛說很多人覺得那是「阿公在開的車」，但只要開過就會改變想法，因為該車款所有零件都經過嚴格測試，品質可靠，過去被當作警車和計程車；二手的價格在8千5百美元至1萬2千美元。

第三是2007年至2011年的本田 （Honda）Accord，有4汽缸引擎車款和V6可選，他個人較推薦前者，他說若有維修廠說修不了Accord，「那間維修廠一定有問題」；中古本田Accord的價格約在6千美元至1萬1千美元。

第四是2009年至2013年的速霸陸（Subaru）Outback，二手車價格在7千至1萬美元。大衛建議買較舊的車款，但要避開2003年至2004年的型號，因為汽缸蓋墊片容易出問題。

第五是2011年至2016年的道奇（Dodge）Charge，二手價格約1萬1千美元至1萬6千美元。大衛說有些人會笑說這是窮人在買的車，但這說法不公平，他認為該款舒適、易於操作且省油。

第六是2007年至2014年的福特（Ford）Mustang，2014年的旗艦版二手價格約1萬美元。大衛說若要選擇一台能讓自己安全地從A地到B地的車，那就是選福特Mustang。

不過大衛說，不管選哪一款的二手車，購買前都要確實檢查，車主可以先試車，再要求賣方讓你把車開給當地維修技師檢查，不要吝於花這筆錢，否則可能買後還要浪費一堆錢維修，就很不值得了。

大衛也說他絕不考慮的車款，是2008年至2019年的日產汽車（Nissan）Ultima，他打趣地說這款車可能會撞到路邊、電線杆，這些事情仍在發生，里程數大約20萬英里，但通常還沒到那個數字車子已經撞壞了。