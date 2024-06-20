地板黏可以馬上走人了 主廚列舉九種跡象「餐廳一定很髒」

主廚整理出九種跡象，可以透露一家餐廳廚房是否很髒，要不要敬而遠之。餐廳廚房示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

不少在餐飲業當廚師的人選擇外食的時候，都會注意到該餐廳的衛生環境，「Buzzfeed」新聞網站近日報導主廚們所整理出餐廳很骯髒的九種跡象，提醒外食族要小心，凡有跡象出現，別去那家餐廳吃，食品品質、環境衛生、餐廳員工關係都可能出毛病。

首先、走進一家餐廳地板，發現鞋子黏黏的，可以肯定餐廳不常打掃，可以馬上轉頭就走。

第二、一位主廚表示，他最重味覺，如果一家餐廳讓他聞到酸臭，或者消毒水的味道，代表食物腐敗或打掃不妥當。其他當過廚師的網友支持他的這項見解。

第三、另位當主廚的Reddit網友指出，一家餐廳的菜單龐大，代表他們供應的餐點要不是冰凍、預製，就是加熱的，或者食物成分並不十分新鮮，要提高警覺。預製食品有可能對健康造成風險，料理或儲存不當，食客就可能食物中毒。

第四、不只一位自稱當過主廚的Reddit網友指出，假如一家餐廳的食譜 貼圖，顯然不是由他們廚房料理出來的，就該提高警覺。

第五、發現果蠅。有果蠅就代表廚房很髒。果蠅雖不咬客人，但會攜帶很多病菌。

第六、遠離自助餐桌及沙拉吧；很多時候菜色只是一再添上，菜盤及餐具並未妥善清洗。

第七、每個餐飲學校老師都說，菜單上如拼錯字詞，都是故意的，因為這樣就不必賣你真貨，例如「鱈魚排」寫成「雪魚排」，就是很好例證，值得警覺。

第八、如果菜單本身就超級髒，從未清潔過，那麼代表那家餐廳一切都不衛生，超髒的。

第九、留心服務生團隊。假如他們當中，大多人看來面帶不滿，或者意氣消沈，餐廳大概就不太妙；他們自己都沒受到好的待遇，可能也不太在意你吃到什麼。