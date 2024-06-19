全美城市治理評比 愛達荷州楠帕市2原因奪冠

分析師說，被評為經營得好的城市有效地利用預算提供市民高品質的教育、醫療、安全和大眾運輸，財務狀況穩健，市民人均負債低，未來發生財務危機的可能性小。圖為楠帕市一所中學。(路透)

愛達荷州 的楠帕（Nampa）市擁有令人驚豔的自然美景，現在更因為高水準的生活品質和節儉的官員，在全美148個大城市中奪冠，拿下「治理最好的城市」評比第一名。

每日郵報（Daily Mail）報導，有約10萬居民的楠帕市是愛達荷州人口第三多的城市，現任市長為克林（Debbie Kling）。

Wallethub網站以財政穩定性、教育、醫療、安全、經濟及基礎建設和汙染為六大評分指標，將指標除以人均總預算後得出分數。

報導指出，克林雖然是共和黨員，但擔任市長時無黨無派，她以讓楠帕市盡可能變得宜居而自豪。

Wallethub的分析師哈佩（Cassandra Happe）說，被評為經營得好的城市有效地利用預算提供市民高品質的教育、醫療、安全和大眾運輸，財務狀況穩健，市民人均負債低，未來發生財務危機的可能性小。

楠帕市的人均負債長期以來數字亮眼，只有564美元，舊金山、洛杉磯、丹佛和底特律的數字介於2萬5千至3萬5千美元之間。

楠帕市的治安良好，財產型犯罪全國第六低，暴力犯罪全國第22低，平均交通意外死亡率為全國第七低。經濟表現也很亮眼，年收入成長中位數全國最高，達17%，

治理最好的城市第二至第五名分別為肯塔基州萊辛頓（Lexington）市、愛達荷州波夕（Boise）市、新罕布夏州納舒厄（Nashua）市、奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市（Oklahoma City）。

治理最差的城市前三名為密西根州底特律（Detroit）市、密西西比州傑克遜（Jackson）市及印地安納州蓋瑞（Gary）市。