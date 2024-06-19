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一家子快打烊才點餐「只給2元小費」 服務生氣炸：無理、爛透

編譯潘勛／即時報導
牛排餐館女服務生吉娜抱怨，一個家庭快打烊才來用餐，最後只給小費2元。（取自TikTok）
牛排餐館女服務生吉娜抱怨，一個家庭快打烊才來用餐，最後只給小費2元。（取自TikTok）

一家「德州鮮切牛排」(Texas Roadhouse)佛州店即將打烊，突然有一家三口來用餐，女服務生「吉娜」(Gina)表示，自己與同事還是盡心服務完畢，但客人結帳時只給2美元的小費，讓她氣得拍影片貼上TikTok罵說，這種人沒良心、爛透了，她只希望那家人的小孩長大別變成爸媽一樣的人。

@whatsthatmeen

What’s the worst tip you ever got? I love paying $3 to take care of crappy humans! 😁😁 #hospitalityindustry #serverlife #servertok

♬ original sound - Gina 🍉

每日郵報(Daily Mail)報導，吉娜認為那個家庭給的小費太寒酸了，餐點帳單金額184元，通常小費費率在18-20%，也就是說吉娜本該拿到大約37元的小費。

吉娜表示，那對爸媽帶小孩那麼晚才去餐廳，還坐在位子上滔滔不絕與人聊天，而她帶著實習生已來到桌旁問說，「您好，請問準備點餐了嗎？」吉娜表示那個家庭當她們似空氣似的，忽視不理，真是傲慢無禮。

最後那個家庭用現金付帳，只是也很奇怪，用86張各色面額的紙鈔付錢。

吉娜說，那個家庭用了十分鐘才決定要點什麼，其中三分鐘只盯著菜單，完全不發一語。她表示，自己先奉上佐餐麵包、飲料，她與實習生都忍下怒氣，不讓客人感受到，所以那個家庭絕對沒受到惡劣服務。

吉娜表示，自己在餐飲業服務20年了，碰到這種客戶總覺得生氣，好像不把服務生當一樣平等的人類來對待，「你們走出餐廳時，覺得心情愉快嗎？那麼做覺得過得去嗎？」吉娜在影片中愈說愈生氣。

影片目前點閱量21萬9000次。吉娜進一步說，那麼做的人沒良心，靈魂裡沒有仁善，不管什麼身分，都很爛、爛透了。最後她說，希望他家小孩長大了別像父母。

網路同情吉娜的人不少。同是餐飲侍者的簡(Jen)表示，愈是到打烊時才來吃的人往往愈摳門、粗魯，「甚至還有根本不給小費的！」

佛州 TikTok

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