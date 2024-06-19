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連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

世界新聞網／輯
通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)
通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

很多人會到好市多（Costco）大採購，但隨著通貨膨脹仍熱，很多食品漲價漲得離譜，再加上收費會員制，開始有忠實顧客抱怨好市多的價格不再像過去那麼親民，GOBankingRates網站列出五項建議民眾因為通膨而不要在好市多買的物品。

第一個是咖啡粉，網站指出，通膨讓咖啡粉的價格從2019年開始飆漲，2022年時已經漲了39%，至今仍持續攀升；網站建議可以改買咖啡豆回家自己磨。

第二是橄欖油，顧客過去喜歡購買好市多自家品牌Kirkland有機特級初榨橄欖油，但該品牌最近漲價，且之後還會再漲，例如有網友表示，布碌崙（布魯克林）好市多的該品牌橄欖油，去年3月至今，價格從16.99美元漲到24.99美元。

第三是油價，很多人偏好到好市多加油，因為比一般加油站便宜，但因為通膨，好市多的油價優勢不再，好市多近期為了提高利潤率而調升油價。

第四是肉類，好市多的肉類和海鮮一向受歡迎，但近期吃肉變得奢侈，例如牛肉的價格從2023年以來漲了11%，網站建議除非通膨緩和，否則好市多顧客還是嘗試吃素吧。

最後是保溫杯。保溫杯是環保的好選擇，但好市多販售的保溫杯最近價格飛漲，特別是Yeti的杯子，過去買得起的杯子現在可能變得超出預算。

好市多牛肉受歡迎，但漲幅漸高。(路透資料照)
好市多牛肉受歡迎，但漲幅漸高。(路透資料照)

好市多 油價 咖啡

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