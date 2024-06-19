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12星座從小出色排行榜 水瓶有奇人氣質、這星座舉手頭足「都像神童」

世界新聞網／輯
有的人從小就擁有神童氣質。（取材自unsplash.com＠Vitaly Gariev）
有的人從小就擁有神童氣質。（取材自unsplash.com＠Vitaly Gariev）

有些人從小開始，就特別天資聰穎，讓人不禁直呼是位神童。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座在小時候，特別容易展露出非凡氣質。

第12名 金牛座

金牛座有自己的步調，總是慢慢學習，很少有天賦異稟的表現。

第11名 雙魚座

總是浪漫的雙魚座，比起被稱為神童，更像是天使或妖精。

第10名 射手座

對什麼事都有強烈興趣的射手座，更像是愛玩的野孩子。

第9名 巨蟹座

天生體貼他人的性格，讓他們從小在EQ方面就有很高的評價。

第8名 魔羯座

由於從小就有成熟的對應能力，會被認為很像是教師之類的人物轉世。

第7名 牡羊座

直覺強大且挑戰慾望強烈，容易讓大人們感到牡羊座的孩子相當特別。

第6名 天蠍座

天蠍兒童會說一些看似意味深長的話，讓人留下深刻的印象。

第5名 天秤座

強大的談吐讓他們人見人愛，未來也能成為受歡迎的人。

第4名 處女座

強大的分析和批判能力，讓處女座得到很高的評價。但有時太過嚴苛反而會嚇到人。

第3名 獅子座

表現慾旺盛的獅子座，總是會為了追求各種頭銜，想辦法展現自我，博得大人們的讚賞。他們希望能夠藉由這點，讓自己留下可見的獎盃、獎牌，或至少有個受表揚的照片也行。

第2名 水瓶座

水瓶座的守護星天王星，被稱為是天才和奇人的誕生之星。他們獨特的思考以及談吐，往往能夠出人意表，讓大人們認為這個孩子不簡單，未來肯定大有所成。

第1名 雙子座

雙子座的守護星水星，是代表知性的星座。因此雙子座也非常早熟，從小就對萬事萬物有著相當的理解，而且充滿好奇心，能夠舉一反三，舉手投足都散發著神童氣質，相當受到周圍的期待。

星座運勢

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