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無孔不入 最新研究：男性陰莖也驗出塑膠微粒

編譯徐榆涵／即時報導
塑膠微粒無孔不入，現在就連男性陰莖都驗出有塑膠微粒。(歐新社)
塑膠微粒無孔不入，現在就連男性陰莖都驗出有塑膠微粒。(歐新社)

環境污染日趨嚴重，塑膠微粒不只進入人體血液、胎盤、母乳、睪丸及精液中，現在就連陰莖都驗出有塑膠微粒。

衛報報導，此消息是在男性睪丸和精液中檢測到塑膠微粒後公布。專家表示，近幾十年來男性生育能力有所下降，因此必須對塑膠微粒對生殖潛在危害進行更多研究。

研究人員表示，由於勃起時，流入陰莖的血流量增加，因此特別容易受到塑膠微粒的影響。人們透過飲食和呼吸攝取塑膠微粒，且能夠在血液中檢測到該物質。

該研究評估5名接受勃起功能障礙手術的男性組織，在其中4個案例中發現塑膠微粒，其中最常見的是PET和聚丙烯，兩者皆用於食品和飲料包裝及其他日常用品。

據報導，塑膠微粒可能會引發組織炎症，醫生曾發現血管遭塑膠微粒汙染的人，中風心臟病和早逝的風險大幅增加。

研究主要作者、美國邁阿密大學的拉馬薩米博士（Ranjith Ramasamy）表示，「陰莖是由血管和海綿體組成的器官，因此肯定很脆弱。在勃起期間，全身五分之一血量會被送到陰莖。」

他補充說，「我們知道勃起功能障礙是多種因素造成。需要良好的荷爾蒙、神經、血液供應和良好的平滑肌組織才能勃起。我們在陰莖平滑肌中發現塑膠微粒。我們所知道的是它們不應該出現在那邊，我們懷疑這可能會導致平滑肌功能障礙。」

檢測 心臟病 中風

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