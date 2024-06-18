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退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

世界新聞網／輯
退休後搬到佛州生活是很多美國人的夢想，但專家認為另外七個州也值得考慮。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Monica Silvestre）
退休後搬到佛州生活是很多美國人的夢想，但專家認為另外七個州也值得考慮。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Monica Silvestre）

退休後搬到有美麗海灘、熱帶氣候、文化多元特色的佛羅里達州是好幾個世代美國人的夢想，但退休專家指出，佛州房價飆升，近期更因極端氣候引發保險危機，讓佛州不再是退休後生活的首選，專家提出另外七個可以和佛州競爭的州。

理財網站GoBankingRates訪問兩位退休專家，一位替人規劃退休後生活，另一位替退休人士物色房地產，他們認為另外七個州也值得考慮。

達拉斯的雪萊（Zach Shelley）擅長替退休人士找房地產，他推薦的第一個州是阿拉巴馬州，因為該州不對退休年金、如401(k)的退休儲蓄計畫徵稅，是退休後保有收入的好地方，另外該州物價相對低廉，氣候溫和。

第二是懷俄明州，該州沒有州所得稅，是退休後減少財務負擔的好住所，物價和房價都很親民，該州還有著名的黃石公園及大蒂頓國家公園，多種戶外運動讓人退休後還能持續活動筋骨。

第三是南卡羅來納州。除了房價和物價低廉，該州不對退休年金徵稅，針對退休後其他形式的收入還有減稅，另外當地的氣候也屬溫和，有很多美麗沙灘和歷史遺跡。

Elderly Guides是專門替人規劃退休後生活各面向的組織，執行長狄克森（Amber Dixon）說，若人們因為溫暖氣候和繳稅優惠選擇佛州作為退休後住所，新罕布夏州可以提供更全面且更棒的條件，該處雖物價稍高，但生活品質和醫療水準皆高、犯罪率低。

南達柯達州也在推薦名單上，狄克森說該州物價低、醫療品質高，對退休人士課徵的稅也很友善。

科羅拉多州被狄克森形容為「活躍退休人士的好選擇」，不僅有多種戶外活動可以從事，整體福利高，犯罪率也低。

和科羅拉多相鄰的猶他州也是活躍退休人士的好選擇，高品質的生活及美麗的景色提供體能活動和探險的場所，是退休後維持健康生活模式的理想住所。

退休 佛州 房價

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