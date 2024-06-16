全球最昂貴城市 香港、新加坡仍霸榜 紐約下滑1名

香港的生活成本昂貴，高居世界第一。圖為香港市中心夜景。(路透)

跨國顧問公司美世（Mercer）發布最新排行，對全球外派人士而言，生活成本最昂貴的城市是亞洲的香港和新加坡 ，連續第二年將瑞士四大城市比下去。至於台北的排名，下降12名至第69名。

美世的「2024年生活成本報告」顯示，高昂的租金 成本使得亞洲兩大金融中心持續高居排行榜冠亞軍。蘇黎世、日內瓦、巴塞爾，伯恩等瑞士城市分居第三至六名。前五名與去年相同，但去年第六名的紐約今年排名下滑一名至第七名，與伯恩互換了位子。倫敦排第八，比去年上升九名；第九名巴哈馬首都拿騷和第十名洛杉磯都比去年前進一名。

由上可見歐洲城市在十大生活成本最昂貴城市裡占很大的比重，該區其他昂貴城市包括哥本哈根（11）、維也納（24）、巴黎（29）和阿姆斯特丹（30）。

美國有10座城市進入前30名，包括檀香山（12）、舊金山（13名）、邁阿密（17）、波士頓（19）、芝加哥（20）、華盛頓特區（22）、亞特蘭大 （27）和西雅圖（第28名）。

前30名的亞洲城市則有排第15名的杜拜（比去年上升三名）、第16名的特拉維夫（比去年下降八名）、第23名的上海（比去年下降11名），以及第25名的北京（比去年下降12名）。至於首爾、東京和台北的名次都退後了，分別排在第32、第49和第69名。

太平洋區最昂貴城市是雪梨（第58名），加拿大最昂貴城市是多倫多（第92名），而印度最貴的是孟買（第136名）。

由於貨幣貶值，奈及利亞首都阿布賈排名墊底，奈國首都拉哥斯排倒數第二的第225名。

美世比較了200多項產品和服務的價格，包括住房、交通、食品、服務和家庭用品，得出全球226座城市的排名。