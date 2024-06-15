美脫口秀圈闖蕩十多年 陳士駿「把玩」敏感兩岸議題

台裔單口喜劇演員陳士駿（Jason Cheny）即將返台演出。暌違多年，他很開心重返家鄉表演，也為自己台灣人的身分感到驕傲。(中央社)

陳士駿（Jason Cheny）是美國單口喜劇 界少見的台裔笑匠，他把台灣人文化觀念帶進移民社會，挑戰敏感的台灣議題卻能讓觀眾笑掉大牙。他珍惜言論自由的舞台，並為自己來自台灣感到驕傲。

入夜的聖荷西（San Jose）氣氛歡鬧，群眾們三三兩兩走進脫口秀俱樂部裡找樂子，當晚的壓軸主秀，是33歲的台裔喜劇演員陳士駿。

陳士駿曾在表演時和中國觀眾互嗆。當對方高喊，「我是真正的中國人」，他停頓數秒後搞笑回應，「妳好激進、妳超可怕的」，並問說，「妳接受台灣是個國家嗎？」笑翻全場，影片被PO上網後引發熱議，他也因此在台灣走紅。

即將回台灣演出的他，5月底接受中央社訪問時說，「我是真的很高興，也為自己台灣人的身分感到驕傲」。睽違6年再度重返家鄉，他表示，「超級興奮」。

陳士駿（Jason Cheny）是美國單口喜劇界少見的台裔笑匠，他把台灣人文化觀念帶進移民社會，挑戰敏感議題卻能讓觀眾笑掉大牙。(中央社)

14歲到美國，陳士駿能以中文對話，也會說簡單台語，在美國脫口秀圈闖蕩10多年，曾贏得包括世界喜劇大賽（The World Series of Comedy）等比賽冠軍，並在美國喜劇中央頻道（Comedy Central）等知名平台登場，已經是號人物。

他記得，小時候住在中和，阿公會抽長壽菸、喝高粱酒，鼾聲響亮，有次他模仿阿公打鼾，意外逗樂全家人，那是他最早感受到「讓別人笑」的滿足感。

他印象中，爸爸每個笑話都一樣好笑；媽媽不講則已、一講驚人；舅舅罵人很好笑，因為「看到什麼都要罵，罵政治、罵小孩、開車一路罵到底」。

剛出國時，他覺得要講英文、又要交朋友好麻煩，但因為想了解外國文化，特別和不同族群的人混在一起。有朋友介紹他看喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）的秀，他當初不懂美國文化，覺得「有夠難笑」，後來重看才能意會笑點。

上大學後，凱文哈特的節目成為他苦悶夜晚的良伴，畢業後便朝喜劇道路發展。「我選擇了喜劇，喜劇也選擇了我」，陳士駿說，即使一開始「沒錢、沒希望、又不夠搞笑」，他愛喜劇已愛到骨子裡，其他工作機會他都不想要。

許多單口喜劇演員的表演題材，會圍繞著個人經歷、人際關係、社會和文化觀察，陳士駿也不例外。他經常在節目中談論身分認同，也不怕觸及政治敏感話題，曾冒出經典台詞：「台灣人不是中國人，雖然200年前來自中國，但我們離開了，因為中國人太吵，還有他們是共產國家」。美國觀眾覺得他超幽默。

至於如何拿捏界線，陳士駿直率地說，「如果你喜歡我，那很好；如果你不喜歡我，那就不要來看我表演」，他目的單純，只想逗觀眾笑，同時表達自我。

台下受訪時、神情認真的陳士駿，一站上舞台，肢體語言瞬間綻放。從言論自由、槍枝、自殺、遊民、聊到貧富差距，切入美國社會敏感又諷刺的話題。

「我們可以噓總統...BOO…總統還得接受...在北韓 你不能這樣做，因為在噓之前，飛彈就飛過來了」，他傳神地演繹對「言論自由」的感激，全場哄然大笑。

對陳士駿來說，所有事情都不是絕對論、而是相對論，演出過程中遭遇的嘻笑怒罵，好比中國人向他嗆聲，不管是基於言論自由、或是極端思想，哪怕再難纏，他都認為是件美好的事，「因為中國、俄羅斯或北韓那裡無法這樣」。

陳士駿表演足跡遍及全美，這次巡迴除了到美國各大城市，還去到台灣和加拿大，彷彿在向成長過程致敬。他觀察，美國中西部民眾對台灣認識不深，在他們眼中，台灣人就是亞洲人，會有的刻板印象都差不多，不外乎「數學好、不會開車、那話兒小」。在美國脫口秀舞台上，這些都不是什麼禁忌的話題。

只有一次，陳士駿談論自殺議題，一位婦人因不久前失去丈夫又哭又罵，他的演出被迫中斷。「我可以理解，那時心裡也不好受，但很多笑話我不試不知道怎樣講才會好笑」，他說，很多題目得嘗試個半年，才能找到共鳴和平衡點。

而且，喜劇即文化，美國觀眾和台灣觀眾、或不同族群的笑點還很不一樣。

「在台灣，你講7-11，大家都知道那個文化，你可以在裡面喝飲料、寄包裹、做很多事；但在美國，沒有人會在7-11打發時間、喝酒、吃拉麵」。

陳士駿發現，與美國觀眾分享台灣文化，需要多一些背景提示，但有時候時間一拖「就冷場了」，不過他仍照演不誤，「那是我的文化，不想聽不要來」。

紐約知名的喜劇俱樂部The Stand NYC，形容陳士駿從不同視角切入生活小事，發自內心講述「在觀眾舒適圈之外」的趣事。加州 喜劇製作公司Uproar Entertainment讚譽他的天賦，表示他可以用輕鬆自在的態度處理棘手話題。

在那場與中國觀眾互嗆的節目上，當現場氣氛升溫、觀眾不停驚喊「喔...」的時候，陳士駿笑回，「你們在喔什麼啦...這是喜劇表演耶，不會怎樣好嗎」。

陳士駿透露，之後想挑戰「珍奶」和「半導體」題材，並正經說道，「有人說珍奶是日本或中國的，不對，是台灣流行化珍奶的」、「90%的先進晶片是台灣製造的...有人說不知道台灣在哪...那你手機裡裝的是什麼」，語氣鏗鏘有力。

帶著一股衝勁與傻勁，說話憨直的陳士駿談起台灣，表示台灣人很熱心、有笑容，美國社會不是這樣，其他地方也很少見，他很喜歡那種包容力。但之前回台灣感覺有點隔閡，「有些人說我不是台灣人，道路不知道、政治不知道」。

他直覺反應，「那是我出生長大的地方，爸媽也住在那裡，台灣就是家」。

至目前為止，陳士駿人生待在台灣與國外的時間大約各半，跨文化帶給他身分認同的掙扎，卻也造就他多重視角的風格。不論在哪，他的初衷始終未變。

他說，喜劇就是帶給大家歡樂，與大家共度美好的時光，出發點不是激怒別人。他也歡迎中國觀眾去看他的表演，一起支持言論自由的舞台。