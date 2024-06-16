好市多這款身體乳「好用但很臭」 她擦完崩潰：渾身狗糧味加口水味

網友分享身體乳氣味不佳。（取材自小紅書）

身體乳除可滋潤皮膚外，同時也多會帶有香味，不過有網友提醒，好市多 的一款身體乳氣味不佳，她直言「千萬不要買，除非你能接受自己渾身狗糧味加口水味」。然而又有另一派網友推薦同款產品，並表示這款身體乳溫和可去死皮，還可以減緩衰老又美白，有實際使用者表示，「雞皮膚（毛囊角化症）10幾年了，塗了這個一個月好了，再臭都能接受」。

一名位於西雅圖的網友「一支富貴花」在小紅書 上貼文表示，逛好市多千萬不要買「AmLactin Moisturizing」的身體乳，她直言擦完該款身體乳，身上會有狗糧味加口水味，她在去年打折時上網搜尋評價，網上一面倒平價好用但很臭，她不信邪，心想「能有多臭？讓我試試看」，想不到擠第一下後她就後悔了，因為氣味實在太臭，整個被窩都是臭哄哄的，她後來還嘗試加入香水混用，結果味道更加一言難盡，變成香香臭臭的，因此只好放棄。

不過有不少網友護航該產品，有人留言「18%的乳酸、又溫和、又能去死皮、保持皮膚健康、減緩衰老、美白、這麼多好處只因為一點點味道；能這麼便宜買到這個應該感恩才對吧」。

還有人說「這個葉肢窩黑色素沉澱去黑很好用。味道我也覺得酸酸的，不好聞。我只會塗關節肢肢窩這種暗沉的地方」、「我上個月剛買，一條三次，雞皮膚明顯淡了。我問我老公臭不臭，他說還好」、「我都把它和另外兩個混在一塊塗，一個讓你滑溜溜、一個讓你不干燥、一個讓你白嫩嫩」、「效果很好，魚鱗腳堅持塗效果很好」。

也有人認同氣味差，留言「樓上有人說只有一點點味道是在開玩笑嗎，這個氣味超級大，超級臭，就像是建築工人幾天沒洗澡即視感」、「我老公跟我說好臭，還說是用來擦腳的嗎？」