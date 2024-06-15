上班時間久坐？研究：工作喝2到3杯咖啡 能降低早逝風險

最新研究顯示，工作時喝幾杯咖啡能延年益壽，可以抵銷部分久坐帶來的危險影響。（美聯社）

上班族久坐超傷身，快來杯咖啡 吧！最新研究顯示，工作時喝幾杯咖啡能延年益壽，可以抵銷部分久坐帶來的危險影響。

每日郵報報導，科學家發現，如果每天喝2到3杯咖啡，那每天坐在辦公桌前至少6小時的上班族早死風險，比不喝咖啡的同事低33%。

研究人員認為，咖啡強大的抗發炎作用，或許能抵消每天數小時久坐所造成的傷害。大量研究發現，每天長時間坐著6到8小時與心臟病 、糖尿病和癌症 導致的早逝風險有關。

缺乏運動會引發身體主要器官和組織發炎，恐造成致命傷害，然而現在辦公室以及家中大量出現電腦、電視等設備，讓過「沙發馬鈴薯式生活」的人愈來愈多，這代表很多人運動的程度遠低於標準。

英國國民保健署（NHS）估計，英國人平均每天花9小時坐在椅子上，這不僅會減緩新陳代謝，還會損害身體控制血糖、血壓和脂肪分解的能力。但最新研究顯示，增加咖啡攝取量可以降低風險。

中國蘇州大學科學家分析10年來收集的超過1萬名美國成年人的生活方式數據，檢視受試者坐著的時間與咖啡的消耗量，結果顯示，每天坐6小時或更長時間，但喝2到3杯咖啡者，死於任何疾病的可能性要低三分之一。

從事最新研究的科學家認為，咖啡豆中重要的抗氧化成分，是抵消久坐風險的關鍵，他們指出，「咖啡富含生物活性物質，愈來愈多證據顯示，由於其強大的特性，咖啡可以降低慢性病的死亡率。」