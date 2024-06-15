飼主只餵幾顆乾糧 貓皇瞪眼驚呆：我們家破產了嗎？

餵食小貓趣味多。（取材自微博）

貓咪是相當可愛的動物，有時貓咪的反應也會令主人又好氣又好笑。有一位網友故意只餵貓咪幾顆乾糧，小貓表情驚呆了，似乎是在說「我們家破產 了嗎？」表情生動令主人哭笑不得。

網友慕容沁瑜在微博 上發布一支影片，有飼主眼見貓糧見底，打算讓貓咪省著點吃，之後再做貓飯給貓咪吃，因此刻意只替貓咪盛了幾顆乾糧到碗內，想不到最後一隻黑灰色的貓貓竟瞪大雙眼，一副「沒事吧？我們家破產了？」的表情。

還有網友飼養的貓咪不滿自動餵食機出糧太少，便自行動手「挖機器」，只見貓咪非常大力阻止餵食機關閉，用力到身體都在發抖，其他人紛紛擔心的直呼「這機器離壞掉還有幾天？」

另有飼主分享「如何讓貓咪陷入自我懷疑」，飼主先準備一台自動餵食機，一手在餵食機前揮手，另一手藏在背後按遙控器，揮手的同時也按鈕，讓貓咪誤以為是揮手出糧，三隻小貓看著主人「做法」，同時抬起頭並睜大雙眼，驚訝地看著主人。

接著兩隻小貓也嘗試揮手出糧，飼主同步利用手機遙控出糧，直到最後一隻黃白小貓揮手時，刻意不理，貓咪一臉狐疑地碰了餵食機，甚至一臉沮喪，接著又再試一遍，主人同步按鈕，小貓才抬起頭露出笑容。

其他網友紛紛留言「這樣很打擊孩子的，會自我懷疑自我否定，從而導致憂鬱的」、「咋別人家的貓小孩都這麼聰明，就我家的一言難盡……空有美貌，也不知道隨了誰」、「貓貓：你比食堂大媽的手法都癲」、「貓近視眼都不一定看見你丟的那一顆」、「太可愛了」。