我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入夜後橋不見了…洛杉磯「第6街大橋」銅線失竊 照明設備全罷工

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

世界新聞網／輯
四生肖近期家和萬事興。（取材自pexels.com@Pixabay）
四生肖近期家和萬事興。（取材自pexels.com@Pixabay）

家和萬事興！中國媒體《搜狐》報喜，四生肖近期家中將有喜事臨門，正能量爆棚，生肖鼠、兔、羊、豬喜上榜。屬鼠的人家庭被智慧之光籠罩，家中成員在各地領域屢獲佳績；屬兔的人家庭成員健康狀況改善，家庭矛盾也得以化解。

生肖鼠

屬鼠的人的家庭沐浴在智慧之光，家中成員屢獲佳績，學業、工作上均表現都很亮眼，近期家庭有實質性的經濟改善，長期困擾家庭的問題也會改善，內部氛圍也因此變得更加和諧。

家人們互相幫助，一起進步，家中正能量滿滿，推動著整個家庭向著更加美好的未來前進。

生肖兔

屬兔的人的家庭近期和諧又安寧，就像包圍一層溫柔的濾鏡，他們的家庭中可能有成員健康狀況改善，或是長久以來的家庭矛盾得到化解，這些都是受惠於生肖兔成員的耐心與愛心。

生肖羊

屬羊的人的家庭近期被暖流包圍，得力於他們無私的奉獻，他們在社會上廣結善緣，更將這份善意帶回家中，會盡力幫助家人，為家庭贏得了良好的社會聲譽。

近期會收到意外的好消息，或是收到遠方親友的問候與禮物，將使家庭氛圍更加溫馨。

生肖豬

屬豬的人的家庭近期被幸福光環籠罩，他們為家裡帶來無盡的歡笑與正能量，因此即便遇到生活中的小挫折，家庭成員也能以積極的心態面對，共同克服困難。

近期家中可能會有人懷孕生子，或是家庭成員在事業上取得突破，將為家庭增添了濃厚的喜慶氛圍。

上一則

美脫口秀圈闖蕩十多年 陳士駿「把玩」敏感兩岸議題

延伸閱讀

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
三生肖超會記仇 虎加倍奉還、他最可怕來陰的

三生肖超會記仇 虎加倍奉還、他最可怕來陰的
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
別得罪…3生肖最容易「翻臉不認人」1種人性格超極端

別得罪…3生肖最容易「翻臉不認人」1種人性格超極端

熱門新聞

食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
好市多遍布全球，銷售商品不盡相同。圖為加拿大的好市多。(新華社)

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

2024-06-12 20:50
AMD董事長蘇姿丰回台南家鄉演講，她特別臨時撥出時間回答學生問題。(劉學聖攝影)

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

2024-06-08 02:10
有的血型因為個性，容易被推派麻煩事。（取材自unsplash.com＠rupixen）

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

2024-06-11 22:00
94歲舊金山婦女海倫‧伯恩可能被迫離開住了82年的出租公寓，或與發出驅逐通知的房東對簿公堂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Bidwell）

房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

2024-06-13 20:56

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸

亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸