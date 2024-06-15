日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本 人在外型上相當講究，平時服裝搭配也都非常用心，即使是老年人也不例外。網友觀察日本街上的老年人，幾乎都是短髮，髮色多是白加黑，還會使用髮油，服裝則以寬鬆為主，她大讚「用心穿搭，優雅老去」。

網友菊子在東京在社群軟體小紅書 上貼出一則影片，拍攝日本街上的老年人，她表示，日本街頭總能看到精緻的老人，穿搭整齊優雅還時髦，每個年紀大的阿姨都好有型。

菊子表示，日本老人幾乎都是短髮，且是「白髮加點黑髮」，不能全部白髮，另外還會使用髮油，她歸納「短髮加白髮絕對是王道」，再來就是一定要瘦，穿搭則是寬鬆有鬆弛感，老年人穿搭服飾選擇與中年人差不多，整體乾淨整齊，她大讚「年齡在這裡啥也不是，老年人優雅氣質又時髦，一定要用心穿搭，優雅老去」。

其他人則留言「看看咱們市場老年人的衣服，都是大紅大綠」、「很自律沒有胖子」、「人家富裕了好幾代了，時尚品在亞洲也是領先的，五六十年代開始就能接觸很多好東西了，會穿著打扮」、「中國大媽頭髮一律在耳朵上面，沒有任何造型，紅上衣，花褲子」、「是會穿搭的年輕人變老人了」、「我發現我和日本老太太穿的差不多」、「很高級的素雅感」。

不過也有人說「我還是喜歡中國大媽的花花綠綠，我土我樂意」、「比我們上海老太太差了」、「我媽前段時間跟我說她現在開始喜歡明亮的顏色了」、「09年去上海玩的時候看到很多會打扮的老人覺得他們好會穿，我們小城市真的是老太太打扮，根本沒穿搭。 15年過去了依然還是那種老人打扮，沒幾個會穿的」。