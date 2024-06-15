海外旅遊飯店水能生飲嗎？ 專家：取決於你去的地方

很多人到海外旅遊時不確定飯店的水是否能生飲，專家教你判斷方式。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Nithin PA)

美國大部分地區自來水可生飲，人們到海外旅遊時可能也會直接喝水龍頭流出的水，但專家建議，飯店水龍頭的水是否能生飲取決於你旅行的國家，飯店也可能是決定因素。

Verywellhealth報導，加州大學爾灣 分校公共衛生教授巴特爾（Scott Bartell）說，不同國家和地區對水的品質有不同等級的規定，處理設備和過程也不盡相同，有些飯店有符合標準的淨水設備，但有些地方的設備不合格或疏於維護，有些處於偏遠地區的飯店有自己的供水系統，但沒有被嚴格規範。

巴特爾說，在一些較老舊的旅館，水龍頭的水可能被鉛管汙染。若旅行的國家建議水煮過再喝，他建議旅客可以向飯店要瓶裝水，或要熱水壺把水煮過再喝。

約翰霍普金斯大學公衛學者埃克薩姆（Natalie Exum）說，在美國生飲水龍頭的水通常是安全的，因為受到安全飲用水法案（Safe Drinking Water Act）保護，但她還是提醒民眾，每個地區的水品質不同。

報導指出，若喝下被汙染的水會導致不同疾病，包括腸道、生殖系統等問題，嬰幼兒、孕婦、老人和免疫系統較弱者有較高風險罹病，其他還可能出現胃痛、嘔吐、腹瀉、頭痛、腎衰竭等狀況，嚴重程度會隨著喝下的汙染物而有不同。

如何判斷飯店的水能不能生飲？埃克薩姆說，若水顏色不對、混濁或是有明顯懸浮物，可能是管路系統有問題，若水有氣味或味道，表示沒有處理好，民眾可以查看當地的水質報告，或是查詢政府是否針對當地發布旅遊健康警示。

巴特爾說，瓶裝水幾乎隨手可得，或許是解決飲水問題最簡單也最快的方法。