可怕畫面…佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警擊斃剖肚挖出肉塊　

佛州警方在一條長4.2公尺的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。圖非當事鱷魚。（路透資料照片）

佛州 警察攜帶的隨身密錄器拍到了驚悚瞬間，他們在一條長14英尺（4.2公尺）的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。

每日郵報報導，去年9月，佛州清水市一名路人發現鱷魚似乎叼著一具人類屍體後，隨即通報警察，警方趕往現場後，將鱷魚打撈上岸並擊斃，隨後剖開牠的屍體，並在肚子內發現41歲女子莎賓娜（Sabrina Peckham）的遺骸，但部分已被消化。

警方獲報後，偕同緊急救援人員與佛羅里達州 魚類和野生動物保護委員會抵達現場，一群人找到肇事鱷魚後，使用繩索和鐵鍊將鱷魚從運河中拉出，並用膠帶封住其嘴巴，隨後由警察持槍將其擊斃。警方還公開了擊斃鱷魚瞬間的影片，槍聲響起當下，水花四濺。

影片顯示，這條巨大鱷魚被警察圍住，牠的肚子因生吞人類而明顯腫脹。一行人必須將之腹部剖開，才能取出莎賓娜的遺骸。據莎賓娜的女兒證實，母親長期無家可歸，因此住在這個靠近鱷魚出沒地點的營地。

莎賓娜離世前2個月，就曾因違法闖入濕地而遭到逮捕，該片濕地距離她遇害的地點僅半英里（約800公尺），當時她被罰款500美元。

她的女兒事後否認母親主動挑釁鱷魚的說法，並強調莎賓娜可能是在黑暗中走回營地或離開營地時，遭到水中的鱷魚攻擊。