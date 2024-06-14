我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

還有多少以色列人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

可怕…佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警擊斃剖肚挖出肉塊　

可怕畫面…佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警擊斃剖肚挖出肉塊　

編譯徐榆涵／即時報導
佛州警方在一條長4.2公尺的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。圖非當事鱷魚。（路透資料照片）
佛州警方在一條長4.2公尺的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。圖非當事鱷魚。（路透資料照片）

佛州警察攜帶的隨身密錄器拍到了驚悚瞬間，他們在一條長14英尺（4.2公尺）的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。

每日郵報報導，去年9月，佛州清水市一名路人發現鱷魚似乎叼著一具人類屍體後，隨即通報警察，警方趕往現場後，將鱷魚打撈上岸並擊斃，隨後剖開牠的屍體，並在肚子內發現41歲女子莎賓娜（Sabrina Peckham）的遺骸，但部分已被消化。

警方獲報後，偕同緊急救援人員與佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會抵達現場，一群人找到肇事鱷魚後，使用繩索和鐵鍊將鱷魚從運河中拉出，並用膠帶封住其嘴巴，隨後由警察持槍將其擊斃。警方還公開了擊斃鱷魚瞬間的影片，槍聲響起當下，水花四濺。

影片顯示，這條巨大鱷魚被警察圍住，牠的肚子因生吞人類而明顯腫脹。一行人必須將之腹部剖開，才能取出莎賓娜的遺骸。據莎賓娜的女兒證實，母親長期無家可歸，因此住在這個靠近鱷魚出沒地點的營地。

莎賓娜離世前2個月，就曾因違法闖入濕地而遭到逮捕，該片濕地距離她遇害的地點僅半英里（約800公尺），當時她被罰款500美元。

她的女兒事後否認母親主動挑釁鱷魚的說法，並強調莎賓娜可能是在黑暗中走回營地或離開營地時，遭到水中的鱷魚攻擊。

佛州 佛羅里達州

上一則

四血型為何情緒低潮？ B型討厭失敗、他見偶像緋聞「如世界末日」

延伸閱讀

佛州南部洪災 低窪路面淹沒 垃圾、棄車漂流 宛如僵屍電影場景

佛州南部洪災 低窪路面淹沒 垃圾、棄車漂流 宛如僵屍電影場景
黎巴嫩真主黨再襲以色列 報復指揮官遭擊斃

黎巴嫩真主黨再襲以色列 報復指揮官遭擊斃
迪士尼與佛州法律戰落幕 將斥資170億開發園區

迪士尼與佛州法律戰落幕 將斥資170億開發園區
4艘俄國艦艇到訪古巴 離佛州僅百哩 自1962年後距美最近

4艘俄國艦艇到訪古巴 離佛州僅百哩 自1962年後距美最近

熱門新聞

食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27
AMD董事長蘇姿丰回台南家鄉演講，她特別臨時撥出時間回答學生問題。(劉學聖攝影)

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

2024-06-08 02:10
好市多遍布全球，銷售商品不盡相同。圖為加拿大的好市多。(新華社)

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

2024-06-12 20:50
有的血型因為個性，容易被推派麻煩事。（取材自unsplash.com＠rupixen）

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

2024-06-11 22:00

超人氣

更多 >
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨