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竊案頻傳 曼哈頓好市多公布7大最常被偷的商品

TVBS新聞網／編輯 張君堯 / 責任編輯 編輯組 報導
好市多（Costco）。（歐新社）
好市多（Costco）。（歐新社）

賣場「好市多」（Costco）在紐約曼哈頓的分店近期面臨極為嚴重的偷竊問題，有網友甚至見到這間分店公開「7大遭竊排行榜」，其中最易遭竊的品項竟是戴森（Dyson）的吸塵器，其餘就連刮鬍刀、廚房紙巾等品項也相當容易遭竊，引發討論。

「紐約郵報」報導，這份張貼於紐約曼哈頓唯一一間好市多的「7大遭竊排行榜」近日在論壇Reddit曝光，其中詳細列出該店最常被偷的物品以及損失情況，排名第1的是戴森的無線吸塵器，總損失金額高達6210美元。

然而並非只有高價單品會遭竊，排名第2的正是吉列（Gillette）的男性刮鬍刀、損失金額達6189美元，就連好市多自有品牌「Kirkland」的廚房紙巾也在排行榜上，總損失達5021美元。

除此之外，金頂（Duracell）的AA和AAA電池、善存（Centrum）的女性維他命和自然之寶（Nature's Bounty）的D3維他命均出現在榜上，電池部分2種型號分別損失2527和2916美元，維他命則分別損失3407和1694美元。

根據「零售聯盟」（NRF）的數據，美國主要零售商光是2022年就因「偷竊」和「員工盜竊」損失高達1120億美元，這個數據甚至比2018年的506億美元多出整整1倍，專家也坦言「問題正逐漸變得嚴重」。

美好市多失竊排行榜曝！第一名是Dyson這支、7商品最常被偷

TVBS新聞網

好市多 曼哈頓 零售商 Costco

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