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全球陰莖勃起長度新排名 最後一名不是南韓

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
「世界人口綜述」（World Population Review）組織近日公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」排名。(取材自unsplash.com/@charlesdeluvio)
「世界人口綜述」（World Population Review）組織近日公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」排名。(取材自unsplash.com/@charlesdeluvio)

「世界人口綜述」（World Population Review）組織近日公布數據，稱全球男性的「陰莖勃起平均長度」落在12.9公分至13.92公分之間，且研究表明不同國家（或不同種族）的平均陰莖尺寸比想像中的更小、差異也不大，其中台灣男性陰莖的平均勃起長度為12.50公分，在全球142個國家中排名第117。

根據這份報告，「世界人口綜述」嘗試透過各種調查來尋找身高和陰莖長度之間可能存在的關聯，但事實證明這種關聯性微乎其微，另外也推翻可以透過手或鞋子大小來間接推測陰莖尺寸的說法，研究還披露「男性經常誇大自己的陰莖尺寸，但與平均尺寸相比，男性其實始終低估了自己的陰莖尺寸」。

據悉，2024年男性陰莖平均尺寸最大的前10名國家分別為：蘇丹（17.95公分）、剛果民主共和國（17.93公分）、厄瓜多（17.59公分）、剛果（17.33公分）、迦納（17.31公分）、奈及利亞（17.00公分）、委內瑞拉（16.93公分）、黎巴嫩（16.82公分）、哥倫比亞（16.75公分）和喀麥隆（16.65公分）。

至於陰莖平均尺寸最短的國家為泰國（9.43公分），倒數2到10名依序為北韓（9.60公分）、柬埔寨（9.84公分）、尼泊爾（9.98公分）、緬甸（10.10公分）、寮國（10.04公分）、越南（10.15公分）、斯里蘭卡（10.18公分）、南韓（10.08公分）及香港（11.19公分）。

至於台灣在這份排名中以12.50公分的平均陰莖長度、與義大利並列全球第117名，其餘亞洲國家方面，中國位於第106名（12.90公分）、日本則位於115名（12.60公分）。

不過「世界人口綜述」坦言這份報告的準確性有待商榷，因為大多數關於勃起陰莖長度的研究都依賴於「自我報告」、而非更嚴格和精確的測量，這些數據非常不可靠且容易捏造，另外陰莖較大的男性更有可能自願參加這類型的陰莖尺寸研究，這可能會使樣本不自然地偏向較大的陰莖。

全球陰莖長度排名曝！台男12.5公分排第117名輸中日　第一名是他

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