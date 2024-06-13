房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

94歲舊金山婦女海倫‧伯恩可能被迫離開住了82年的出租公寓，或與發出驅逐通知的房東對簿公堂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Bidwell）

高齡94歲的舊金山 婦女海倫‧伯恩（Helen Byrne）最近面臨悲慘處境，她可能被迫離開住了82年的出租公寓，或與發出驅逐通知的房東對簿公堂。

伯恩2023年跌倒後，多數時間臥床，而她自12歲起就住在這間公寓，且夢想在這個有著親友回憶的地方度過晚年。

然而，這間出租公寓2020年易主後，伯恩的夢想逐漸崩解。由米特爾斯（Daniel Mytels）管理的新業主「凱薩查維斯公司」（Cesar Chavez LLC）試圖趕走租戶，以發揮該房產的最大價值。

伯恩所在地的牧師吉米尼斯神父（Father John Jiminez）告訴「國家廣播公司新聞網灣區新聞」（NBC Bay Area）說：「目前上演的事情是錯誤的，你不該失去住了一輩子的房子，且已繳了房租，做了所有負責任的事。人不只是被拋棄的數字。」

房地產 資訊網站Zillow統計顯示，舊金山公寓的平均租金 為3295元，比全國平均1524元高約116%。

伯恩及該大樓的其他長期租戶所付的租金，因為受限當年的法律，因此遠低於前述金額；這棟四連棟公寓大樓在1979年6月13日前竣工，目的是用作多戶住宅，當時的租金管制條例至今仍適用。

米特爾斯在2020年寫給貸方的電郵，把這棟房地產描寫為「難以置信的超值」，並稱購買價格反映該房產「被四名長期住戶拖累，他們每月只付3800元左右」。米特爾斯認為，這棟建築物並未發揮其金流潛力。

米特爾斯告訴貸方，他「可能買斷至少一位（承租人），調高每間房屋的租金2000元至2500元。」

不過，當米特爾斯以大筆金錢利誘租戶離開時，租客都予以拒絕。

伯恩說：「他們說我必須離開，令我震驚不已。我要去哪裡？我已經習慣這個地方，且打算在此度過餘生。」