俄勒岡州情侶赴英旅遊揭10個文化差異點 第一名「美國做得太爛」

英國倫敦大眾運輸工具很方便。（美聯社）

美國一對情侶前往英國多處遊玩，回國後在Youtube發布影片，紀錄下英國這個盎格魯薩克遜族本家與美國相比，最讓他倆吃驚的十個文化差異點；其中有些讓英國本地人頗為自豪。

「每日郵報」報導，俄勒岡州 這對情侶卡拉‧阿特威(Cara Atwell)與戴維斯(Jeremy Davis)回到美國後，拍片分享他們在英國感受到最驚訝的文化差異，分別是以下十點

第十、不見得要有汽車。英國用公共運輸過日子要比在美國容易得多；搭火車就可以四處趴趴走。

第九、英國路很窄，免費停車空間不多，美國公路大條又寬。

第八、很多國際遊客只去倫敦玩。兩人覺得好可惜，他們最愛的地點在較小城市及村鎮；甚至好多英國本地人都沒去過那些地方。

第七、英國好多步道，組成廣泛的網絡，可以讓人走著造訪私人土地，欣賞各種不同風景。他們去過最有趣景點之一，便是一片多石地區而有恐龍 足跡化石。

第六、英國人普遍對美國人很親切。

第五、英國自來水出水口分冷水、熱水。這在美國很少見。

第四、英國餐廳服務有差別，帳單不會自動送到。他們到一處非快餐餐廳點餐，吃完後等了30或40分鐘，其他餐客都走了，只剩兩人還坐著，以為帳單會送來，跟美國餐廳並不相同。

第三、英國餐點尺寸與美國差很大，不像美國標準餐點那麼大盤，英國小得多又健康，但一開始還是相當驚訝。

第二、效率。例如英國的付款零接觸，還有就是列車，好像隨時有車可搭，而且大家都習以為常，讓他們覺得美國有點跟不上世界潮流了。

第一、最令人印象深刻就是英國的公廁。兩人覺得美式公廁標示很爛，隔間很差，真想看清如廁者在做什麼，從隔間的門偷瞄就知道得一清二處。英國就不然，設計讓如廁者擁更高等級的隱私，不曾讓他們覺得會被看透。