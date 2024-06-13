我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足球／梅西不參加巴黎奧運：職業生涯終點在邁阿密國際

加州星巴克不漲價 推「實惠咖啡餐」1份5元起

「大白鯊」切斯納9月對戰小林尊 Netflix將直播吃熱狗大賽

中央社／紐約13日綜合外電報導
美國大胃王傳奇人物切斯納（左）今年將在現場直播的吃熱狗大賽中，對決曾連續6度封王的勁敵小林尊。（美聯社）
美國大胃王傳奇人物切斯納（左）今年將在現場直播的吃熱狗大賽中，對決曾連續6度封王的勁敵小林尊。（美聯社）

全球影音串流龍頭Netflix今天表示，美國大胃王傳奇人物切斯納（Joey Chestnut）今年將在現場直播的吃熱狗大賽中，對決曾連續6度封王的勁敵小林尊。

中央社引述法新社報導，在Netflix發布上述消息的前一天，綽號「大白鯊」的切斯納（Joey Chestnut）傳出被禁止參加「吃熱狗大賽」，震驚了大胃王圈。由專賣熱狗堡的連鎖快餐店「奈森」（Nathan's）贊助的這項比賽，是紐約年度盛事之一。

令人震驚的是，切斯納在為一家植物肉熱狗製造商代言後被逐出比賽，卻又立即在社群媒體向粉絲承諾，「你們很快就會看到我再次大快朵頤！」

現在看來，切斯納將在Netflix的直播節目中，與日本選手小林尊正面交鋒。小林尊曾是世界紀錄保持人，他在2007年被切斯納擊敗前，曾連續6次贏得「奈森吃熱狗大賽」（Nathan's Hot Dog Eating Contest）冠軍。

Netflix以「一場醞釀15年的決戰」來宣傳這場終極吃熱狗大賽，「切斯納VS.小林尊：沒吃完的牛肉」將於9月2日於該平台播出。

根據等同飲食界美國職棒大聯盟MLB的「好吃大聯盟」（Major League Eating），40歲的切斯納是世界排名第1的大胃王。

他曾在每年7月4日舉辦的「奈森吃熱狗大賽」贏得16次冠軍，這項比賽每年都會吸引成千上萬粉絲，切斯納在2021年還創下10分鐘吃掉76個熱狗堡的世界紀錄。

Netflix在新聞稿引用切斯納的話說：「在我多年來的大胃王比賽中，小林尊一直是我最強勁的對手。」

現年46歲的小林尊將走出半退休狀態，參加這場對決。小林尊在聲明中表示：「只有在我最後一次擊敗他（切斯納）之後，我才會退休。」

近年來，Netflix一直謹慎進軍現場直播領域，包括克里斯洛克（Chris Rock）的喜劇特別節目和名人高爾夫球賽。Netflix還將首次轉播下個賽季兩場職業美式足球聯盟（NFL）比賽，以及前重量級拳王泰森（Mike Tyson）和網紅拳擊手保羅（Jake Paul）11月舉行的大戰。

明年起，這個串流媒體巨擘也將轉播職業摔角比賽。

Netflix 退休 足球

上一則

胡歌24小時快閃台北 GIORGIO ARMANI加持輕鬆寫意穿搭

下一則

怎麼回事？家居品牌IKEA 一年走掉6萬名員工

延伸閱讀

北京將禁止直播賣保健品 要求直播主「反對流量至上」

北京將禁止直播賣保健品 要求直播主「反對流量至上」
私生飯頻騷擾 王星越直播閃淚光

私生飯頻騷擾 王星越直播閃淚光
山寨版大S開直播 汪大菲、且俊曄連線同框互嗆比帥

山寨版大S開直播 汪大菲、且俊曄連線同框互嗆比帥
高校畢業季保就業 百日千萬招聘啟動

高校畢業季保就業 百日千萬招聘啟動

熱門新聞

日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27
AMD董事長蘇姿丰回台南家鄉演講，她特別臨時撥出時間回答學生問題。(劉學聖攝影)

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

2024-06-08 02:10
密西根州一對夫婦翻修房子時意外發現浴缸下有一充滿水的神秘房間，專家認為那是禁酒令時期從加拿大走私酒類的管道。(翻攝Hayley Gilmartin TikTok @hayleyg099 )

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

2024-06-05 20:50
透過一些方法，可以檢查冷氣是否故障。（取材自unsplash.com＠Carlos Lindner）

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

2024-06-06 22:47

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？