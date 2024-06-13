「大白鯊」切斯納9月對戰小林尊 Netflix將直播吃熱狗大賽

美國大胃王傳奇人物切斯納（左）今年將在現場直播的吃熱狗大賽中，對決曾連續6度封王的勁敵小林尊。（美聯社）

全球影音串流龍頭Netflix 今天表示，美國大胃王傳奇人物切斯納（Joey Chestnut）今年將在現場直播的吃熱狗大賽中，對決曾連續6度封王的勁敵小林尊。

中央社引述法新社報導，在Netflix發布上述消息的前一天，綽號「大白鯊」的切斯納（Joey Chestnut）傳出被禁止參加「吃熱狗大賽」，震驚了大胃王圈。由專賣熱狗堡的連鎖快餐店「奈森」（Nathan's）贊助的這項比賽，是紐約年度盛事之一。

令人震驚的是，切斯納在為一家植物肉熱狗製造商代言後被逐出比賽，卻又立即在社群媒體向粉絲承諾，「你們很快就會看到我再次大快朵頤！」

現在看來，切斯納將在Netflix的直播節目中，與日本選手小林尊正面交鋒。小林尊曾是世界紀錄保持人，他在2007年被切斯納擊敗前，曾連續6次贏得「奈森吃熱狗大賽」（Nathan's Hot Dog Eating Contest）冠軍。

Netflix以「一場醞釀15年的決戰」來宣傳這場終極吃熱狗大賽，「切斯納VS.小林尊：沒吃完的牛肉」將於9月2日於該平台播出。

根據等同飲食界美國職棒大聯盟MLB的「好吃大聯盟」（Major League Eating），40歲的切斯納是世界排名第1的大胃王。

他曾在每年7月4日舉辦的「奈森吃熱狗大賽」贏得16次冠軍，這項比賽每年都會吸引成千上萬粉絲，切斯納在2021年還創下10分鐘吃掉76個熱狗堡的世界紀錄。

Netflix在新聞稿引用切斯納的話說：「在我多年來的大胃王比賽中，小林尊一直是我最強勁的對手。」

現年46歲的小林尊將走出半退休 狀態，參加這場對決。小林尊在聲明中表示：「只有在我最後一次擊敗他（切斯納）之後，我才會退休。」

近年來，Netflix一直謹慎進軍現場直播領域，包括克里斯洛克（Chris Rock）的喜劇特別節目和名人高爾夫球賽。Netflix還將首次轉播下個賽季兩場職業美式足球 聯盟（NFL）比賽，以及前重量級拳王泰森（Mike Tyson）和網紅拳擊手保羅（Jake Paul）11月舉行的大戰。

明年起，這個串流媒體巨擘也將轉播職業摔角比賽。