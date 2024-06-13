經濟不佳苦了動物園黑熊？貴州老板沒錢買飼料「天天餵青菜」

貴州一座私人動物園黑熊傳出瘦到皮包骨引發不少網友關注。（取自紅星新聞）

中國經濟疲軟動物也受苦？有網友近日爆料，貴州省六盤水市盤州九龍潭景區動物園 因老板沒錢了，也沒有遊客，動物園裡的黑熊從餵飼料改成天天餵青菜和胡蘿蔔，現在已經瘦到皮包骨。

安徽《大皖新聞》報導，當地自然資源局稱，該動物園為私人投資 建設，目前相關部門已關注到此事。

報導稱，從網友發布的影片可以看到，一隻黑熊正在園區內行走，這隻黑熊腿部和腰部看起來極為纖細。不少網友稱，「瘦得都脫相了！」「狗熊都餓成狗了」。

《大皖新聞》指出，該動物園名為盤州九龍潭景區動物園，位於六盤水市盤州市九龍潭景區內。《大皖新聞》記者曾聯繫上該動物園一名負責人，但在表明身分和採訪訴求後，對方表示現在正在忙，待會再回電話給記者，但至12日發稿前都未收到回應。

《大皖新聞》就此事聯繫六盤水市盤州市自然資源局，一名工作人員稱，該動物園為私人投資建設，相關部門只對其指導工作，不參與管理。對於網民反映的問題，該工作人員表示部門已關注到此事，「因為我們局內負責國土資源和林業等多個方面工作，目前負責林業工作的同志 正在開會，好像就是討論這件事（如何處理）。」

盤州市文體廣電旅遊局則表示，目前該局和動物園所在轄區街道正配合自然資源局調查處理此事，對於網民反映的情況，還需要進一步核實。

《新京報》報導，九龍潭景區負責人聲稱，網友拍攝的是一隻年紀較大的熊，因平時進食較少偏瘦，園內另一隻黑熊體態就正常。