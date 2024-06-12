穿著梅西球衣爬牆 波蘭「蜘蛛人」挑戰28樓 驚動消防員

波蘭知名YouTuber巴諾特（Marcin Banot）11日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一棟高樓外牆攀爬。(影片截圖)

波蘭知名YouTube r巴諾特（Marcin Banot）11日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一棟高樓外牆攀爬，巴諾特僅身穿印有阿根廷足球 天王梅西 （Lionel Messi）號碼藍白球衣攀爬至28樓，驚動消防員出手阻止。

巴諾特已被阿根廷警方逮捕，警局計劃向他收取救援費用，處以罰款並判處他從事社區工作。格羅班特大樓（Globant Towers）管理公司表示，將加強大樓安全措施，防止類似事件再次發生。

位於馬德羅港（Puerto madero）的格羅班特大樓高125公尺，約30層樓。巴諾特6日首次嘗試攀爬大樓，但被保安阻止。11日一路赤手空拳爬到20多樓，才引起大樓保安人員的注意，報警阻止；阿根廷消防員從大樓頂樓垂降而下，將巴諾特安全救回地面。

MARCIN BANOT „BNT” ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ W BUENOS AIRES.



Argentyńska policja zatrzymała Banota w trakcie jego wspinaczki bez zabezpieczeń na 30-piętrowy wieżowiec Globant Tower w Buenos Aires. Został zatrzymany chwilę przed tym jak prawie dotarł na szczyt.



Szef lokalnych… pic.twitter.com/DEQYFgDAUU — FAST INFO (@Fastinfoo) June 12, 2024

目擊者轉述，巴諾特從建築物底層開始攀爬，動作敏捷，絲毫不費力。他沿著建築物外牆的管道和突起物向上爬，並使用GoPro攝影機記錄下自己的攀爬過程。

巴諾特攀爬布宜諾斯艾利斯一棟高樓，消防員連忙阻止。(圖取自電視台畫面)

巴諾特是一名經驗豐富的攀爬者，曾攀爬過世界各地的多座建築物，包括橋梁、飯店等，其中最高達300多公尺。他經常在YouTube頻道分享自己的攀爬影片，累積了不少粉絲。

巴諾特曾爬上英國最長的單跨懸索橋（single-span suspension bridge）－155.5公尺高的亨伯橋（Humber Bridge），為一名患有神經膠質瘤的女孩籌集資金；也曾兩度爬上巴黎市中心高210公尺的蒙帕納斯摩天大樓（Tour Maine-Montparnasse），遭法國法院判處半年監禁。