德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
德州的米勒罕（Mileham）一家六口到芝樂坊（Cheesecake Factory）用餐，爸爸喬許（Josh）花了28美元點了兩份餐點，而他們因為覺得服務生態度很好，給出的小費讓網友非常吃驚。
每日郵報（Daily Mail）報導，喬許在自己的TikTok帳號「@glazedepoxy」上傳和芝樂坊服務生對話的影片。
米勒罕一家經常在網路上教大家如何在預算有限的情況下便宜吃美食；他們當天點了一份田園醬烤雞肉沙拉及無麩質薯條，喬許向服務生要了六個盤子分裝食物，還多要很多份田園醬，最後帳單顯示總金額為28.04美元。
在付小費前，喬許問服務生會不會覺得六個人只吃28美元太少了，服務生說「我不在意」，他說他以前也看過好幾位顧客但點得不多，但他不會提供意見。
喬許問服務生，認為應該付他多少小費，服務生說「如果你們覺得我提供了很棒的服務，我希望我的小費金額能反應你們對我服務的感受」，他通常預期小費是20%，認為這算是合理的數字。
根據喬許的帳單，當天若要付20%小費，金額為5.61美元。
喬許日前貼出另一支影片，影片中服務生樂開懷，因為喬許給他100美元的小費；服務生說當天能為他們服務是他的榮幸。
喬許的太太凱莉（Callie）說，他們決定給服務生100美元，因為他很貼心、態度很好，服務很周到。
有網友留言，認為讓服務生獲得應得的報酬應該是餐廳的責任；喬許也回應，他也認為是這樣沒錯，他們只是想給其他人祝福，該付錢給員工的應該是餐廳，而非消費者。
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