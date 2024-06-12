德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州的Josh Mileham日前到芝樂坊用餐，一家六口只吃了28.04美元，卻大方給服務生100美元的小費。（翻攝TikTok @glazedepoxy）

德州 的米勒罕（Mileham）一家六口到芝樂坊（Cheesecake Factory）用餐，爸爸喬許（Josh）花了28美元點了兩份餐點，而他們因為覺得服務生態度很好，給出的小費讓網友非常吃驚。

每日郵報（Daily Mail）報導，喬許在自己的TikTok 帳號「@glazedepoxy」上傳和芝樂坊服務生對話的影片。

米勒罕一家經常在網路上教大家如何在預算 有限的情況下便宜吃美食；他們當天點了一份田園醬烤雞肉沙拉及無麩質薯條，喬許向服務生要了六個盤子分裝食物，還多要很多份田園醬，最後帳單顯示總金額為28.04美元。

在付小費前，喬許問服務生會不會覺得六個人只吃28美元太少了，服務生說「我不在意」，他說他以前也看過好幾位顧客但點得不多，但他不會提供意見。

喬許問服務生，認為應該付他多少小費，服務生說「如果你們覺得我提供了很棒的服務，我希望我的小費金額能反應你們對我服務的感受」，他通常預期小費是20%，認為這算是合理的數字。

根據喬許的帳單，當天若要付20%小費，金額為5.61美元。

喬許日前貼出另一支影片，影片中服務生樂開懷，因為喬許給他100美元的小費；服務生說當天能為他們服務是他的榮幸。

喬許的太太凱莉（Callie）說，他們決定給服務生100美元，因為他很貼心、態度很好，服務很周到。

有網友留言，認為讓服務生獲得應得的報酬應該是餐廳的責任；喬許也回應，他也認為是這樣沒錯，他們只是想給其他人祝福，該付錢給員工的應該是餐廳，而非消費者。