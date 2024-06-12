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加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

編譯潘勛／即時報導
好市多遍布全球，銷售商品不盡相同。圖為加拿大的好市多。(新華社)
好市多遍布全球，銷售商品不盡相同。圖為加拿大的好市多。(新華社)

零售量販巨擘好市多(Costco)的美國粉絲發現，好市多熟食在加拿大推出炸雞加薯條套餐，售價為6.99加拿大元(約5美元)，目前好評度直追要價僅1.50加元(約1.09美元)招牌的熱狗加汽水套餐。粉絲網友紛紛表示炸雞加薯條套餐在美國應該也會大賣，甚至有人在大喊要移民去加拿大。

每日郵報(Daily Mail)報導，有位Reddit社媒用戶更新加拿大好市多熟食菜單後，好市多粉絲們紛紛激動回應。

Updated Canadian Food Court menu
byu/thermal7 inCostco

有人寫道，「炸雞加薯條，在合眾國應該也會大賣」；另一人寫道，「我想搬去加拿大了。」有位加拿大人笑說，「你們在南邊(指美國)沒有炸雞加薯條嗎？這套餐肯定是菜單上最妙的事了。」

炸雞加薯條套餐當然不是加拿大好市多僅售的唯一餐點。加國好市多傳統的肉汁起司薯條，同樣也沒在美國賣，因此也有美國顧客抱怨他們在美國的好市多根本買不到這款薯條。

加國好市多推出加國僅售的炸雞加薯條，美國好市多粉絲大喊也要。（取自Reddit）
加國好市多推出加國僅售的炸雞加薯條，美國好市多粉絲大喊也要。（取自Reddit）

好市多粉絲表示，雖說熱狗套餐性價比最好，但炸雞薯條有可能後起挑戰；在加拿大，熱狗汽水套餐為1.50加元。有用戶開玩笑說，1.50加元基本上就是免費了，而且自1980年代初期以來一直維持這個價格。

好市多從會員年費賺很大，早已不是新聞，會員費年淨賺約40多億元；好市多商業會員卡及金星卡收費60元；黑鑽卡(Executive)收費120元，持卡人當年度在好市多購物可減消費金額2%，全年高多可減750元。

好市多 加拿大 Costco

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