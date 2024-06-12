12星座誰最在意性價比 處女精算每筆消費、他超討厭低CP商家

有的人在買東西前，會特別重視CP值。（取材自unsplash.com＠rupixen）

每個人消費習慣不同，像有的人對CP值斤斤計較，深怕自己買東西吃了虧。日本 網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座特別在意CP值。

第12名 雙魚座

雙魚認為買東西最重要的是「充實感」，只要自己開心就好。

第11名 射手座

射手想要什麼就會先下手，錢的事情之後再考慮。

第10名 水瓶座

水瓶座擁有獨自的世界觀，對CP值自然沒有那麼在意。

第9名 牡羊座

比起吃虧或佔便宜，牡羊座更重視花了錢，對自己有沒有幫助。

第8名 金牛座

雖然是喜歡儲蓄的類型，但出於對美的意識，因此願意去買一些高價物品。

第7名 天秤座

由於重視時尚，會透過像是二手品等管道降低開銷。

第6名 天蠍座

討厭浪費的天蠍座，就算碰到什麼東西流行，但只要自己認為不需要就不會買。

第5名 巨蟹座

喜歡節約的巨蟹座，看到「免費」、「優惠」就容易招架不住。

第4名 雙子座

雙子會快速確認，如果判斷對自己有利的話，才會捨得花錢。

第3名 獅子座

自尊心強的獅子座，對於損益衡量相當敏感。為了避免讓自己吃虧，他們會仔細衡量消費內容，甚至是人際關係。碰到對自己沒有加分作用的人或者物品，他們就一點興趣也沒有。

第2名 處女座

處女座重視合理性。他們會仔細精算每一筆消費，選擇對自己最划算的選項。總是腳踏實地的他們，就連平常服飾搭配，也以挑選材質好，功能性方便的款式為主。

第1名 魔羯座

穩重的魔羯座本身就會努力儲蓄，不願做出豪賭的事情，對CP值自然相當重視。不僅如此，當碰到CP值低的商家時，他們還會反過來怪罪對方，認為對方根本無心經營，才會搞出不合理的CP值。