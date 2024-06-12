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12星座誰最在意性價比 處女精算每筆消費、他超討厭低CP商家

世界新聞網／輯
有的人在買東西前，會特別重視CP值。（取材自unsplash.com＠rupixen）
有的人在買東西前，會特別重視CP值。（取材自unsplash.com＠rupixen）

每個人消費習慣不同，像有的人對CP值斤斤計較，深怕自己買東西吃了虧。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座特別在意CP值。

第12名 雙魚座

雙魚認為買東西最重要的是「充實感」，只要自己開心就好。

第11名 射手座

射手想要什麼就會先下手，錢的事情之後再考慮。

第10名 水瓶座

水瓶座擁有獨自的世界觀，對CP值自然沒有那麼在意。

第9名 牡羊座

比起吃虧或佔便宜，牡羊座更重視花了錢，對自己有沒有幫助。

第8名 金牛座

雖然是喜歡儲蓄的類型，但出於對美的意識，因此願意去買一些高價物品。

第7名 天秤座

由於重視時尚，會透過像是二手品等管道降低開銷。

第6名 天蠍座

討厭浪費的天蠍座，就算碰到什麼東西流行，但只要自己認為不需要就不會買。

第5名 巨蟹座

喜歡節約的巨蟹座，看到「免費」、「優惠」就容易招架不住。

第4名 雙子座

雙子會快速確認，如果判斷對自己有利的話，才會捨得花錢。

第3名 獅子座

自尊心強的獅子座，對於損益衡量相當敏感。為了避免讓自己吃虧，他們會仔細衡量消費內容，甚至是人際關係。碰到對自己沒有加分作用的人或者物品，他們就一點興趣也沒有。

第2名 處女座

處女座重視合理性。他們會仔細精算每一筆消費，選擇對自己最划算的選項。總是腳踏實地的他們，就連平常服飾搭配，也以挑選材質好，功能性方便的款式為主。

第1名 魔羯座

穩重的魔羯座本身就會努力儲蓄，不願做出豪賭的事情，對CP值自然相當重視。不僅如此，當碰到CP值低的商家時，他們還會反過來怪罪對方，認為對方根本無心經營，才會搞出不合理的CP值。

日本 星座運勢

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