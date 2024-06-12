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欠一個求婚 台男訂製「浮誇式百元鈔」花束送老婆

記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市區經營青年旅店兼花店的邱姓女老闆與員工用了209張百元鈔票，以及羽毛、玫瑰花等花材，製成浮誇式百元鈔超大花束。(取材自臉書「嘉義多一點」)
嘉義市區經營青年旅店兼花店的邱姓女老闆與員工用了209張百元鈔票，以及羽毛、玫瑰花等花材，製成浮誇式百元鈔超大花束。(取材自臉書「嘉義多一點」)

台灣嘉義市區經營青年旅店兼花店的邱姓女老闆，網路暱稱「有錢花女王」，接受客人訂製客製創意花束，日前有名40多歲男子因欠老婆求婚，花費近3萬元，委託訂製百元鈔花束送老婆，邱姓女老闆與員工用了209張台幣百元鈔票，以及羽毛、玫瑰花等花材，製成浮誇式百元鈔超大花束，讓老婆既驚又喜！

邱姓女老闆說，會選用209張台幣百元鈔，象徵數字碼「愛妳久久」；臉書社群「嘉義多一點」貼上「有錢花女王」手捧花束照片說，「不是千鈔放不起，百鈔更有性價比！最近有人委託有錢花女王製作209張百鈔有錢花，要送給喜歡的人，感覺喜慶洋洋的耶。」

7年級生的邱姓女老闆，過去曾在彰化、嘉義某大型醫院擔任行政人員，喜歡自由自在職場生活，辭職後在家鄉嘉義市開青年旅店兼花店，10多年前到韓國旅遊，看到許多花店兼咖啡店的複合經營店面，返國後在嘉市區開店，透過ＩＧ、抖音宣傳行銷，打開知名度，客戶遍及全國各地。

邱姓老闆說，接受客製金額最多的是1名設籍桃園、住在國外的男子，拿百萬元請他們客製花束，代送妻子幸福；另有名堆高機男老闆拿66萬元，委託訂製花束代送妻子，他們代送地點有遠到離島、花蓮、台東，還有代送到日本，千元也可客製，目前畢業季，許多學生預算有限，流行送逾百元的「小樹」、「小菊花」、「向日葵」等。

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