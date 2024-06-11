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田納西州外送員用N開頭字稱非裔顧客 遭平台火速開除

世界新聞網／輯
一位DoorDash的外送員用N開頭的汙衊字眼稱呼非裔顧客，被平台解雇。(翻攝Christina Derrica TikTok @ChristinaTheeDemo )
一位DoorDash的外送員用N開頭的汙衊字眼稱呼非裔顧客，被平台解雇。(翻攝Christina Derrica TikTok @ChristinaTheeDemo )

外送平台DoorDash一位外送員遭客戶控訴，送餐點到她家門口時用污辱非裔人士的N開頭詞語稱呼她，過程都被門口的監視器拍下，DoorDash事後向該女子道歉，並表示該外送員已被開除。

@christina.derrica

Did he not see my Ring camera?!!? Fire him IMMEDIATELY, HELLO @DoorDash

♬ original sound - ChristinaTheeDemo

每日郵報（Daily Mail）報導田納西州非裔的德里卡（Christina Derrica）上周在TikTok上傳外送員以N開頭污穢詞語羞辱她的影片，影片在網路上造成討論。

影片中，一位外送員送貨到門口後說「食物送到了，N*****」，聲音大到被門鈴上的攝影機收音，外送員接著看了一下包裹，並拍了張照片表示成功送達，離開前又說一句「吃下去吧，N*****」。

德里卡在該影片圖說寫下，「難道他（外送員）沒注意到我的門鈴攝影機？DoorDash趕快炒他魷魚吧！」德里卡也在影片中寫「DoorDash到底為什麼雇用這種人？」

德里卡向DoorDash客訴，DoorDash以郵件回覆，表示DoorDash不能容忍該外送員的行為，其他地方也一樣，這違反了他們的安全政策，公司已介入調查，並將該外送員從平台移除。

DoorDash向媒體表示，已將該位外送員解雇，因為「平台不允許有仇很行為，對種族歧視是零容忍」。

許多網友看完德里卡的影片後表示憤怒和難過，有人說德里卡應該把食物全扔了，因為那位外送員看起來就像是會吐口水在客戶餐點的樣子。

還有網友氣憤地說要找出該外送員，看他在面對非裔人士的時候敢不敢當面說出那個歧視字眼。

非裔 種族歧視 田納西州

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