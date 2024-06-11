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四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

世界新聞網／輯
有的血型因為個性，容易被推派麻煩事。（取材自unsplash.com＠rupixen）
有的血型因為個性，容易被推派麻煩事。（取材自unsplash.com＠rupixen）

每個人都有各自專長，但有時也可能會因為一些現實或人情考量，被推派自己覺得很麻煩的事情。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，排行哪些人特別容易被硬推麻煩事。

第4名 AB型

AB型的人涇渭分明，覺得別人是別人，自己是自己，界線畫得相當清楚。因此碰到別人請託時，他們根本不管別人的狀況如何，甚至還會直接跟對方說「這是你該負責的事情才對吧」。

雖然顯得無情，但碰到真的不得已的狀況，他們還是會願意伸出援手。

第3名 B型

行動力強大的B型，在被別人拜託時，會先判斷這件事自己有沒有興趣。如果自己覺得沒有什麼意思，那麼就會乾脆地拒絕對方，因此相對也不容易被委託麻煩的任務。

但是反過來，如果是自己很有興趣的事，那麼無論再麻煩，都會勉強自己去完成。

第2名 O型

O型的人八面玲瓏，且容易得意忘形，因此當別人拜託什麼事時，就容易為了耍帥而主動承擔。而他們這樣的舉動，往往也會被他人所肯定。

不過，雖然是自己決定擔下工作的，但往往弄到自己焦頭爛額時，他們還是會抱怨連連。

第1名 A型

常常關心他人的A型，自然也容易被拜託許多事。他們具有高度的同理心，總是密切注意身旁的人一舉一動，在對方有需要時出手相助，絕不允許自己只是袖手旁觀。

然而也因為精力都花在幫助他人，所以對自己反而照顧得沒那麼好。

血型

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